Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen'e Süper Lig'den 3 talip birden!

Trabzonspor'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan Hüseyin Türkmen'in geleceği belirsizliğini koruyor. Abdullah Avcı'nın henüz takımda kalması için net karar vermediği 23 yaşındaki stoperle Süper Lig'den 3 kulübün girişimlere başladığı öğrenildi.

61 Saat'te yer alan habere göre; oyuncunun geleceği için teknik heyetin raporu beklenirken Sivasspor'dan bir yetkili Türkmen'in menajerini arayarak durumunu sordurdu.

Alanyaspor ve Göztepe'den de menajerler aracılığı ile durumu sorulan Türkmen'in yeni yol haritası merak konusu oldu.

KARAR VERMEDİ

Trabzonspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Türkmen takımdaki geleceği hakkında henüz karar vermezken bu sezon formasını Hugo ve Edgar ikilisine kaptırdı.

Toplamda 11 maça çıkan Türkmen 1 asist yaparken 947 dakika sahada kaldı. Hüseyin 11 maçın 6'sında sağ bek olarak görev yaptı.

BU HAFTA DÜNYA EVİNE GİRİYOR

Trabzonspor'un genç savunması hayatında önemli bir anı daha yaşıyor. Türkmen 18 Mayıs'ta nişanlısı Ümran ile hayatlarını birleştirecek.