Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen'e Süper Lig'den 3 talip birden!

Son dakika spor haberleri: 'da 'e 'den 3 talip birden!

'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 'e 3 ekibi talip oldu. 23 yaşındaki savunma oyuncusuyla , ve 'un ilgilendiği öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 15:34
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen'e Süper Lig'den 3 talip birden!

'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan 'in geleceği belirsizliğini koruyor. 'nın henüz takımda kalması için net karar vermediği 23 yaşındaki stoperle 'den 3 kulübün girişimlere başladığı öğrenildi.

61 Saat'te yer alan habere göre; oyuncunun geleceği için teknik heyetin raporu beklenirken 'dan bir yetkili Türkmen'in menajerini arayarak durumunu sordurdu.

ve 'den de menajerler aracılığı ile durumu sorulan Türkmen'in yeni yol haritası merak konusu oldu.

KARAR VERMEDİ

Trabzonspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Türkmen takımdaki geleceği hakkında henüz karar vermezken bu sezon formasını ve ikilisine kaptırdı.

Toplamda 11 maça çıkan Türkmen 1 asist yaparken 947 dakika sahada kaldı. Hüseyin 11 maçın 6'sında olarak görev yaptı.

BU HAFTA DÜNYA EVİNE GİRİYOR

Trabzonspor'un genç savunması hayatında önemli bir anı daha yaşıyor. Türkmen 18 Mayıs'ta nişanlısı ile hayatlarını birleştirecek.

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