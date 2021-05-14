Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor ile Gençlerbirliği 72. randevuda

Son dakika spor haberi: ile 72. randevuda

Son dakika spor haberi... İki takım arasında oynanan 71 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 40-12 üstünlüğü bulunuyor. (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 12:29
Son dakika spor haberi: Trabzonspor ile Gençlerbirliği 72. randevuda

ile , 'nda yarın yapacakları maçla ligde 72. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 71 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 40-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 19 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 135 gol attı, kalesinde ise 66 gol gördü.

TRABZON'DAKİ KARŞILAŞMALAR

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 35 lig maçında 24 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, sahasındaki son 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek başkent ekibine yenilmedi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında 'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 2-1 kazanmıştı.

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