Son dakika transfer haberi: Trabzonspor bonservis bedellerini belirledi! Djaniny ve Ekuban...

Trabzonspor'un hücumcuları transferin gözdesi. Abdullah Avcı geldikten sonra formu yükselen Jorge Dijaniny'yi deneyimli teknik adam kadroda tutmak istiyor.
Trabzonspor'un hücumcuları transferin gözdesi. Abdullah Avcı geldikten sonra formu yükselen Jorge Dijaniny'yi deneyimli teknik adam kadroda tutmak istiyor.
Ancak Yeşil Burun Adalı forvetin talipleri de artıyor. Geçtiğimiz günlerde Arap basınındaki haberlerde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Dijaniny'ye talip olduğu iddia edilmişti.
Bordo-mavililerin 9 gol 1 sasitle oynayan 30 yaşındaki forvetin bonservisi için 8 milyon Euro istediği ve bu rakamın altındaki teklifleri reddedeceği belirtildi.
EKUBAN İÇİN 10 MİLYON EURO
61 Saat'in haberine göre Ekuban da Fiorentina ile görüşme halinde
Fırtına'nın 10 gol, 4 asisti bulunan 27 yaşındaki oyuncu için 10 milyon Euro talep ettiği kaydedildi.