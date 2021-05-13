Son dakika transfer haberi: Trabzonspor bonservis bedellerini belirledi! Djaniny ve Ekuban...

Ancak Yeşil Burun Adalı forvetin talipleri de artıyor. Geçtiğimiz günlerde Arap basınındaki haberlerde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Dijaniny'ye talip olduğu iddia edilmişti.

Bordo-mavililerin 9 gol 1 sasitle oynayan 30 yaşındaki forvetin bonservisi için 8 milyon Euro istediği ve bu rakamın altındaki teklifleri reddedeceği belirtildi.