Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor bonservis bedellerini belirledi! Djaniny ve Ekuban...

Son dakika transfer haberi: bonservis bedellerini belirledi! ve ...

Son dakika haberi: 'i 4. bitirmesi kesinleşen Trabzonspor transfer çalışmalarına başladı. Birçok ismi gündemine alan bordo-mavililerde takımdan ayrılacak isimler de merak konusu olmaya devam ediyor. Fırtına bu sezon performanslarıyla dikkat çeken ve 'nin ise bonservisini belirledi. İşte istenen rakam ve son gelişmeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 11:37
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor bonservis bedellerini belirledi! Djaniny ve Ekuban...

'un hücumcuları transferin gözdesi. Abdullah Avcı geldikten sonra formu yükselen Jorge Dijaniny'yi deneyimli teknik adam kadroda tutmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor bonservis bedellerini belirledi! Djaniny ve Ekuban...

Ancak Yeşil Burun Adalı forvetin talipleri de artıyor. Geçtiğimiz günlerde Arap basınındaki haberlerde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Dijaniny'ye talip olduğu iddia edilmişti.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor bonservis bedellerini belirledi! Djaniny ve Ekuban...

Bordo-mavililerin 9 gol 1 sasitle oynayan 30 yaşındaki forvetin bonservisi için 8 milyon Euro istediği ve bu rakamın altındaki teklifleri reddedeceği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor bonservis bedellerini belirledi! Djaniny ve Ekuban...

EKUBAN İÇİN 10 MİLYON EURO

61 Saat'in haberine göre da Fiorentina ile görüşme halinde

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor bonservis bedellerini belirledi! Djaniny ve Ekuban...

Fırtına'nın 10 gol, 4 asisti bulunan 27 yaşındaki oyuncu için 10 milyon Euro talep ettiği kaydedildi.

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