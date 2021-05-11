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Son dakika spor haberi: 'da 'ı veto etti!

Son dakika haberleri... 'i 4. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları yoğunluk kazandı. Bordo-mavili takım, birçok isimle görüşmelerini sürdürürken kulübün kapısını çalan Angelo 'ın teknik direktör tarafından veto edildiği ortaya çıktı. İşte detaylar... ( haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 11:33
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Abdullah Avcı Sagal'ı veto etti!

'da gelecek yılın kadro planlamaları hızla sürerken iki isimle anlaşma sağlandığını Trabzonspor Başkanı açıklamıştı. İki futbolcu ile daha görüşmelerde önemli mesafe kaydeden Trabzonspor'da, devre arasında transfer gündemine gelen Angelo konusunda son sözü söyledi.

Devre arasında bordo-mavililere transferi son anda gerçekleşmeyen Sagal, kulübü ile yolları ayırdıktan sonra bonservisini eline almış ve 'den birçok takım ile görüşme gerçekleştirmişti. HaberTS.com'da yer alan habere göre 28 yaşındaki Şilili futbolcu konusunda menajeri Trabzonspor'un kapısını çalarken, Abdullah Avcı'nın transferi veto ettiği bilgisine ulaşıldı.

Sagal'ın Trabzonspor'a transferi Abdullah Avcı'nın olumsuz rapor sunması nedeniyle gerçekleşmedi.

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