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Son dakika spor haberleri: 'dan Vormer bombası

, ’de gösterdiği performansla yıldızlaşan ’i listesine aldı. basını, 32 yaşındaki Hollandalı yıldızın, ’ye gelebileceğini duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 07:25
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Vormer bombası

Ligi'nde normal sezonu zirvede tamamlayan 'de başarının mimarlarından Vormer'ın sezon sonunda sürpriz şekilde takımdan ayrılabileceği iddia edildi. Orta sahada deneyimli oyuncu eksikliği bulunan 'un Club kaptanını kadrosuna katmak için teklifini hazırladığı belirtiliyor. Belçika basını, kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Vormer için 'un gözden çıkarması gereken bedelin en az 4 milyon euro olduğunu ifade ediyor. Bu sezon 42 kez Brugge formasını giyen 32 yaşındaki Hollandalı orta saha, 7 gol 15 asistlik performansıyla en verimli yıllarından birini yaşadı.

VORMER KİMDİR?
Vormer, kariyerine takımının altyapısında başladı. Tecrübeli oyuncu, 2012'de 'a 2014'te de Club Brugge'e transfer oldu. 7 yıldır Belçika takımında forma giyen Vormer, 4 kez 'nda görev yaptı. Kariyeri boyunca 542 maça çıkan Vormer, 75 gol attı ve 103 de asist yaptı.

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