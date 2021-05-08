Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Vormer bombası

Belçika Ligi'nde normal sezonu zirvede tamamlayan Club Brugge'de başarının mimarlarından Vormer'ın sezon sonunda sürpriz şekilde takımdan ayrılabileceği iddia edildi. Orta sahada deneyimli oyuncu eksikliği bulunan Trabzonspor'un Club Brugge kaptanını kadrosuna katmak için teklifini hazırladığı belirtiliyor. Belçika basını, kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Vormer için Trabzon'un gözden çıkarması gereken bedelin en az 4 milyon euro olduğunu ifade ediyor. Bu sezon 42 kez Brugge formasını giyen 32 yaşındaki Hollandalı orta saha, 7 gol 15 asistlik performansıyla en verimli yıllarından birini yaşadı.



VORMER KİMDİR?

Vormer, kariyerine AZ Alkmaar takımının altyapısında başladı. Tecrübeli oyuncu, 2012'de Feyenoord'a 2014'te de Club Brugge'e transfer oldu. 7 yıldır Belçika takımında forma giyen Vormer, 4 kez Hollanda Milli Takımı'nda görev yaptı. Kariyeri boyunca 542 maça çıkan Vormer, 75 gol attı ve 103 de asist yaptı.