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Son dakika spor haberleri: 'un vazgeçilmezi !

'un teknik direktörü ’nın gelecek sezonki planlamasında Nijeryalı sol kanadın çok büyük önemi var. 32 yaşındaki yıldız da Trabzonspor ile şampiyonluk istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un vazgeçilmezi Nwakaeme!

'da gündemdeki transferler kadar takımdaki yıldızların geleceği de merak konusu. Özellikle de 'nin... Ligde son 2 aylık bölümde zaman zaman performans düşüklüğü yaşayan 32 yaşındaki sol kanat ile ilgili bordo-mavililerin yol haritası belli olmaya başladı. Bu konuda teknik direktör 'nın tavrı net. Tecrübeli hocanın yeni sezon planlarında Nijeryalı yıldızın yeri büyük. Avcı, ligin en değerli hücum oyuncularından biri olarak gördüğü Nwakaeme ile geldiği günden beri yakından ilgileniyor hatta önümüzdeki sezon kaptanlık pazubandını vermeyi planlıyor. Sözleşmesinde '6 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan 1.85 boyundaki oyuncu, 'da şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

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