Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı raporu verdi: Bu dörtlü kalsın

Karadeniz ekibini dipten alıp zirveye oynatan Abdullah Avcı yaptığı maç sonu konuşmalarında kadro kalitesini artırmaları gerektiğini vurgulamıştı. Usta çalıştırıcı bunun için hem iç hem de dış transferde nokta atışı hamleler yapmak zorunda. Kulübün ekonomik şartlarını zorlamadan alternatifli, potansiyelli, güçlü, inatçı ve mücadeleci bir kadro kurmak isteyen Avcı, raporunu yönetime verdi. Başarılı çalıştırıcının iç transferde takımda kalmasını istediği 4 isim de ortaya çıktı: Lewis Baker, Djaniny Semedo, Kamil Ahmet Çörekçi ve Majid Hosseini. Abdullah Avcı yönetime sunduğu raporda isim isim kalmasını istediği futbolcuları yazarken gerekçelerini de sıraladı.

LEWIS BAKER:

Maliyet olarak bizi zorlamayacaksa takımda kalmasını isterim. Çok çalışkan ve uyumlu. Duran topları çok iyi kullanıyor. Pas kalitesi yüksek, taktiği çabuk kavrıyor. Futbol aklı yüksek.

DURUMU: Chelsea ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. İngiliz kulübü ikna edilebilirse Baker de kalmak istiyor.

MAJID HOSSEINI:

Motivasyonu ve çalışma azmi çok iyi. Kendini sürekli hazır tutuyor. Ne zaman oynatsak verim alıyoruz. Farklı mevkilerde oynaması da büyük avantaj. Takım derinliği için kalması önemli.

DURUMU: Trabzonspor ile olan sözleşmesi sona erdi. İyi teklifler de alıyor. Daha yüksek maaş talep edebilir.

DJANINY SEMEDO:

Rakip savunmaların kafasını karıştıran bir hücum tarzı var. Çok verimli. Kalitesini fazlasıyla ispat etti. Bu sezon da bizimle devam etmeli. Ardından gelecek teklifler gündeme alınabilir.

DURUMU: FIRTINA ile 2 yıl daha kontratı var. 8 milyon euro'yu bulan teklifler geliyor. Teklifler yükselirse yönetimin gönderme ihtimali var.

K.AHMET ÇÖREKÇİ:

Birçok farklı mevkide oynayabiliyor. Sezon içinde nerede açık varsa orayı kapatmaya çalıştı. Forma giydiğinde karşılığında ne almak istiyorsak bize onu veriyor. Mutlaka kalmalı.

DURUMU: Trabzonspor'da Kamil Ahmet de karşılıklı anlaşmadan memnun. Gelecek yıl da bordo- mavili formayı giyecek.