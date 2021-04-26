Kupaları avlayacak

Karadeniz temsilcisi Eddie Newton ile başladığı sezonda dibi görmüştü. Abdullah Avcı'nın gelişiyle şahlanan Trabzonspor zirveyi zorlayan bir takım haline dönüştü. Yönetim de usta hocanın başarısından dolayı çok mutlu. 28 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Avcı, 57 puan topladı. 2.04 gibi yüksek bir puan ortalaması tutturan deneyimli çalıştırıcı Ahmet Ağaoğlu'nun çalıştığı hocalar arasında ilk sırada. Ağaoğlu ve kurmayları, Avcı ile istikrarı yakalayarak camianın hasretle beklediği şampiyonluk kupasını kaldırmayı hedefliyor.

KASKETLE BİRLEŞTİRDİ

Abdullah Avcı pandemi döneminde ve küme düşme hattında devraldığı takımı hem saha içinde hem saha dışında mükemmel yönetti. Saha içinde kurduğu düzenle, bordo-mavilileri 4. sıraya taşıdı. Saha dışında da 'kasket' detayıyla tüm şehre yeni bir enerji yüklemesi yaptı.

İLK KUPASINI ALDI

Türk futbolunun önemli hocaları arasında yer alan Abdullah Avcı, 15 yıllık kariyerinde hiç kupa kazanamamıştı. Bu hasretine Trabzonspor kulübesinde son verdi. Süper Kupa finalinde Başakşehir'i yenen Fırtına kupayı kazanmıştı. Avcı da böylece kariyerinde ilk defa kupa kaldırmıştı.