Haberler Trabzonspor Kupaları avlayacak

Kupaları avlayacak

, bordo-mavililerde 2.04 puan ortalaması tutturdu. Yönetim, usta hoca ile istikrarı yakalayıp şampiyonluk kazanma peşinde...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Kupaları avlayacak

temsilcisi ile başladığı sezonda dibi görmüştü. 'nın gelişiyle şahlanan zirveyi zorlayan bir takım haline dönüştü. Yönetim de usta hocanın başarısından dolayı çok mutlu. 28 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet alan , 57 puan topladı. 2.04 gibi yüksek bir puan ortalaması tutturan deneyimli çalıştırıcı 'nun çalıştığı hocalar arasında ilk sırada. Ağaoğlu ve kurmayları, Avcı ile istikrarı yakalayarak camianın hasretle beklediği şampiyonluk kupasını kaldırmayı hedefliyor.

KASKETLE BİRLEŞTİRDİ

Abdullah Avcı pandemi döneminde ve küme düşme hattında devraldığı takımı hem saha içinde hem saha dışında mükemmel yönetti. Saha içinde kurduğu düzenle, bordo-mavilileri 4. sıraya taşıdı. Saha dışında da 'kasket' detayıyla tüm şehre yeni bir enerji yüklemesi yaptı.

İLK KUPASINI ALDI

Türk futbolunun önemli hocaları arasında yer alan Abdullah Avcı, 15 yıllık kariyerinde hiç kupa kazanamamıştı. Bu hasretine Trabzonspor kulübesinde son verdi. finalinde 'i yenen kupayı kazanmıştı. Avcı da böylece kariyerinde ilk defa kupa kaldırmıştı.

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