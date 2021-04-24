Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında heyecan başladı. Zirvenin iddialı takımlarından Trabzonspor, sahasında İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Galatasaray maçının son saniyesinde yediği gole engel olamayan ve bir puanla sahadan ayrılan Trabzonspor, 5 maçlık beraberlik serisini sona erdirmek için sahaya çıkıyor.

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MAÇTAN DAKİKALAR

4' Ekuban'ın sağ kanattan ortasında savunmadan seken top kaleci Viviano'nun kucağına doğru gitti ancak İtalyan kaleci bir an için kale ağzında topu elinden kaçırdı. Son anda yetişen Fatih, Djaniny'den önce araya girip topu uzaklaştırdı.

5' Nwakaeme sol çaprazdan ceza sahasına girmeden şutunu çekti, kaleci Viviano üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti.

6' Bu kez Karagümrük akınında Salibur uzaklardan çok etkili bir şut çıkardı. Kaleci Uğurcan müthiş bir refleksle topu kornere tokatladı.

12' VAR Hakemi Abdulkadir Bitigen'in uyarısıyla pozisyonu izleyen Ali Şansalan, Nwakaeme'nin kafa vuruşunda topun Fatih Kuruçuk'un eline çarptığını belirledi ve penaltı kararı verdi.

15' Penaltı atışında topun başına geçen Djaniny, skoru 1-0'a getirdi.

16' Sol kanatta topu kazanan Nwakaeme ortaya doğru kat etti ve ceza sahasına girmeden vurdu, kaleci Viviano direğin yanından topu kornere çeldi.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Vitor, Marlon, Baker, Berat, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Fatih Karagümrük: Viviano, Serhat, Aksel, Fatih, Zukanovic, Hedenstad, Biglia, Efe, Jimmy, Salibur, Mevlüt

BAKASETAS CEZALI

Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta Galatasaray maçında sarı kart gören Yunan futbolcu Bakasetas Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemiyor.

TRONDSEN VE YUNUS YOK

Bordo-mavili takımda Yunus Mallı ile Trondsen kadroda yer almadı. Bordo-mavili takımda ayrıca kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak da karşılaşmada görev almıyor.