Fakat ilk görüşmede oyuncunun İsviçreli menajeri 1 milyon euro imza parası isteyince fazla ilerleme sağlanamadı. Yönetim indirim istedi ve sözleşmeye bonuslar eklenebileceğini bildirdi. Taraflar yeniden görüşme kararında mutabık kaldı.
BAŞKA BİR SOL BEK DAHA
Oyuncuya da yıllık maaş olarak 1 milyon euro öneren bordo-mavililer bu kez menajerinden, "İsteyen çok fazla takım var, onlarla da görüşüp kararımızı verelim" yanıtını aldı. Rakamsal olarak bütçeyi aşmama noktasında kararlı olan yönetim kurulunun, Alioski dışında yine Premier Lig'den farklı bir sol bek oyuncusu ile daha temas halinde olduğu da ifade edildi. Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı'nın ise Alioski transferini çok istediği ancak görüşülen diğer isme de onay verdiği ifade edildi.
50 GOL ATTI, 44 ASİST YAPTI
Alioski kariyeri boyunca 368 maça çıkarken 50 gol atıp, 44 de asist yaptı. 1.71 boyundaki yıldız, hücumda ne kadar etkili olduğunu ortaya koydu. Young Boys altyapısından yetişen Makedon futbolcu, 2013 yılında İsviçre ekiplerinden Schaffhausen ile profesyonelliğe adım attı.