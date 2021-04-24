Haberler Trabzonspor Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına'ya süper sol bek

Son dakika haberi: 'ya süper

Bordo-mavili takım, 4 senedir Leeds United forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki Makedon defans ile görüşmelere başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a süper sol bek!

transferde hareketli günler yaşıyor. Bordo-mavili takım; Kasımpaşa'nın 30 yaşındaki Gineli forveti Koita ve Roma ile sözleşmesi bitecek 31 yaşındaki sağ bek Bruno Peres ile yaptığı prensip anlaşmalarından sonra Leeds United ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Ezgjan Alioski ile transfer görüşmelerine başladı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a süper sol bek!

Aslında bir hücum oyuncusu alt yapısı olmasına rağmen bu sezon Bielsa tarafından mevkiinde oynatılan 29 yaşındaki yıldız, bu sezon Premier Lig'de 28 maça çıkıp 2 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a süper sol bek!

1 MİLYON EURO İMZA PARASI

Makedon savunmacının külübü ile mukavele uzatmamasını önemli bir avantaj olarak gören 'un rakipleri arasında Galatasaray da dahil olmak üzere birçok kulüp var. Ancak Karadeniz devinin kurmaylarının elini çabuk tutarak bu işi erkenden bitirmek için çaba gösteriyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a süper sol bek!

Fakat ilk görüşmede oyuncunun İsviçreli menajeri 1 milyon euro imza parası isteyince fazla ilerleme sağlanamadı. Yönetim indirim istedi ve sözleşmeye bonuslar eklenebileceğini bildirdi. Taraflar yeniden görüşme kararında mutabık kaldı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a süper sol bek!

BAŞKA BİR SOL BEK DAHA

Oyuncuya da yıllık maaş olarak 1 milyon euro öneren bordo-mavililer bu kez menajerinden, "İsteyen çok fazla takım var, onlarla da görüşüp kararımızı verelim" yanıtını aldı. Rakamsal olarak bütçeyi aşmama noktasında kararlı olan yönetim kurulunun, Alioski dışında yine Premier Lig'den farklı bir oyuncusu ile daha temas halinde olduğu da ifade edildi. Bu arada teknik direktör 'nın ise Alioski transferini çok istediği ancak görüşülen diğer isme de onay verdiği ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a süper sol bek!

50 GOL ATTI, 44 ASİST YAPTI

Alioski kariyeri boyunca 368 maça çıkarken 50 gol atıp, 44 de asist yaptı. 1.71 boyundaki yıldız, hücumda ne kadar etkili olduğunu ortaya koydu. Young Boys altyapısından yetişen Makedon futbolcu, 2013 yılında İsviçre ekiplerinden Schaffhausen ile profesyonelliğe adım attı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a süper sol bek!

2016 yılında Lugano'ya transfer olan Alioski, burada gösterdiği performans sonrasında 2017'de 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Leeds takımına geçti.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a süper sol bek!

Ezgjan Alioski, savunma oyuncusu olmasına karşın, Leeds United'da 10 numaralı formayı giyiyor. Kuzey Makedonya Milli Takımı ile bugüne kadar toplam 39 kez sahaya çıkan Alioski, rakip fileleri 7 defa havalandırdı. Leeds ile 165 maça çıkan Alioski, 22 gol attı 17 de asist yaptı.

SON DAKİKA