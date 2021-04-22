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Son dakika spor haberleri: Galatasaray derbisinde Trabzonspor'dan dış sahada yenilmezlik rekoru

Teknik direktör 'nın takımın başına geçmesiyle kolay mağlup olmayan bir hüviyete kavuşan Trabzonspor, deplasman sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Galatasaray derbisinden beraberlikle dönen bordo-mavililer, dış sahadaki yenilmezlik serisini 15 maça çıkartarak rekor kırdı. İşte o maçlar ve alınan sonuçlar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 11:36
Son dakika spor haberleri: Galatasaray derbisinde Trabzonspor'dan dış sahada yenilmezlik rekoru

'de deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, dış sahada 15 maçtır yenilmiyor. Bu sezon dış sahada en uzun süreli yenilmezlik serisi elde eden bordo-mavililer tarihinde en uzun süreli dış sahada yenilmezlik serisi elde ederek rekor kırdı.
Bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini 'ye karşı sezonun ilk yarısında döneminde yaşayan bordo-mavililer, Teknik Direktör yönetiminde ise dış sahada mağlubiyet yaşamadı. Karadeniz ekibi, toplamda 15 maçtır deplasmanda yenilgi yüzü görmedi.
Trabzonspor, bu sezon dış sahada 18 karşılaşmada 8 galibiyet, 9 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 33 puan topladı. Attığı 18 gole karşılık ise kalesinde 11 gol gördü. Bordo-mavililer iç sahada 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 27 puan elde etti. Attığı 24 gole karşılık ise kalesinde 22 gol gördü.

Trabzonspor'un bu sezon dış sahada oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar ise şöyle:

: 1 - Trabzonspor: 1
: 0 - Trabzonspor: 1
: 0 - Trabzonspor: 0
: 0 - Trabzonspor: 1
Karagümrük: 1 - Trabzonspor: 2
: 1 - Trabzonspor: 1
: 1 - Trabzonspor: 2
: 1- Trabzonspor: 2
: 0 - Trabzonspor: 2
: 0 - Trabzonspor: 0
: 1 - Trabzonspor: 2
: 0 - Trabzonspor: 0
Sivasspor: 0 - Trabzonspor: 0
Çaykur Rizespor: 0 - Trabzonspor: 0
Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 1


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