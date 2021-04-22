Son dakika spor haberleri: Galatasaray derbisinde Trabzonspor'dan dış sahada yenilmezlik rekoru

Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, dış sahada 15 maçtır yenilmiyor. Bu sezon dış sahada en uzun süreli yenilmezlik serisi elde eden bordo-mavililer tarihinde en uzun süreli dış sahada yenilmezlik serisi elde ederek rekor kırdı.

Bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini Fenerbahçe'ye karşı sezonun ilk yarısında Eddie Newton döneminde yaşayan bordo-mavililer, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ise dış sahada mağlubiyet yaşamadı. Karadeniz ekibi, toplamda 15 maçtır deplasmanda yenilgi yüzü görmedi.

Trabzonspor, bu sezon dış sahada 18 karşılaşmada 8 galibiyet, 9 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 33 puan topladı. Attığı 18 gole karşılık ise kalesinde 11 gol gördü. Bordo-mavililer iç sahada 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 27 puan elde etti. Attığı 24 gole karşılık ise kalesinde 22 gol gördü.



Trabzonspor'un bu sezon dış sahada oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar ise şöyle:



Alanyaspor: 1 - Trabzonspor: 1

Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 1

Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 0

Hatayspor: 0 - Trabzonspor: 1

Karagümrük: 1 - Trabzonspor: 2

Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 1

Gençlerbirliği: 1 - Trabzonspor: 2

Beşiktaş: 1- Trabzonspor: 2

Yeni Malatya: 0 - Trabzonspor: 2

Başakşehir: 0 - Trabzonspor: 0

Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 2

BB Erzurum: 0 - Trabzonspor: 0

Sivasspor: 0 - Trabzonspor: 0

Çaykur Rizespor: 0 - Trabzonspor: 0

Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 1



