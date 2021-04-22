Son dakika spor haberleri: Galatasaray derbisinde Trabzonspor'dan dış sahada yenilmezlik rekoru

Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, dış sahada 15 maçtır yenilmiyor. Bu sezon dış sahada en uzun süreli yenilmezlik serisi elde eden bordo-mavililer tarihinde en uzun süreli dış sahada yenilmezlik serisi elde ederek rekor kırdı.
Bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini Fenerbahçe'ye karşı sezonun ilk yarısında Eddie Newton döneminde yaşayan bordo-mavililer, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ise dış sahada mağlubiyet yaşamadı. Karadeniz ekibi, toplamda 15 maçtır deplasmanda yenilgi yüzü görmedi.
Trabzonspor, bu sezon dış sahada 18 karşılaşmada 8 galibiyet, 9 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 33 puan topladı. Attığı 18 gole karşılık ise kalesinde 11 gol gördü. Bordo-mavililer iç sahada 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 27 puan elde etti. Attığı 24 gole karşılık ise kalesinde 22 gol gördü.
Trabzonspor'un bu sezon dış sahada oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar ise şöyle:
Alanyaspor: 1 - Trabzonspor: 1
Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 1
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 0
Hatayspor: 0 - Trabzonspor: 1
Karagümrük: 1 - Trabzonspor: 2
Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 1
Gençlerbirliği: 1 - Trabzonspor: 2
Beşiktaş: 1- Trabzonspor: 2
Yeni Malatya: 0 - Trabzonspor: 2
Başakşehir: 0 - Trabzonspor: 0
Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 2
BB Erzurum: 0 - Trabzonspor: 0
Sivasspor: 0 - Trabzonspor: 0
Çaykur Rizespor: 0 - Trabzonspor: 0
Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 1