Trabzonspor'un büyük yeteneği Abdülkadir Ömür son yıllarda sakatlıklarla boğuşuyor. Genç futbolcunun son olarak Konyaspor karşılaşmasında ayak bileği kırılmıştı. Yaklaşık 3 aylık aranın ardından Hatayspor mücadelesiyle sahalara dönen Abdülkadir Ömür mutlu. Başarılı oyuncu ^Tekrar topa dokunmak, bordomavili formayı giymek harika bir his. Hem takımıma katkı verememek hem de tam çıkış yakalamışken gelen bu sakatlık zordu. Ancak pes etmedim, çok çalıştım. Benden ne isteniyorsa yaptım ve geri döndüm. Oyuna alınacağımı duyunca duygularıma zor hakim oldum. Şimdi daha iyi olmak için çalışacağım" dedi.