Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor beraberliklere abone oldu!

Son dakika spor haberi: beraberliklere abone oldu!

bu sezon 'de oynadığı 34 maçın 11'ni beraberlikle bitirdi. Bordo-mavililer söz konusu beraberliklerin 8'ni deplasmanda 3'nü ise evinde oynadığı maçlarda alırken, son 4 maçında da sahadan bir puanla ayrıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 11:43
Son dakika spor haberi: Trabzonspor beraberliklere abone oldu!

Sezona istediği gibi başlayamasa da teknik direktör 'nın takımın başına gelmesiyle toparlanma süreci yaşayan , son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışının gerisinde kaldı. 'de oynadığı son 4 maçtan beraberlikle ayrılarak 8 puan kaybeden ekibi fırsat haftalarını değerlendiremeyerek önemli bir avantajı yitirdi.

BERABERLİKLERE ABONE OLDU
Trabzonspor son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla hayal kırıklığı yaşatırken her geçen hafta zirvenin bir adım daha gerisinde kaldı. Bordo-mavililer bu sezon oynadığı 33 maçta 11 beraberlik elde etti. Söz konusu beraberliklerin 8'ni dış sahada 3'nü ise evinde oynadığı maçlarda aldı. Trabzonspor elde ettiği beraberliklerde 22 puan bıraktı. Karadeniz ekibi , , ve maçlarından beraberliklerle ayrılarak 4 maçlık seri elde etti.

BERABERLİKLERİN 8'İ AVCI DÖNEMİNDE
Trabzonspor, Süper Lig'de elde ettiği 11 beraberliğin 8'ni Abdullah Avcı döneminde elde etti. Bordo-mavililer döneminde 2 , yönetiminde çıktığı tek maçtan da beraberlikle ayrılmıştı.

Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda oynadığı 33 maçta 11 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi elde etiği 5 beraberliği golsüz berberlikle bitirirken, 6 maçtan ise 1-1 berberliklerle ayrıldı.

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