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"Daha iyisi olabilirdi"

: “Biz oyun soğutmaya çalışmıyoruz. Bu yönde ’ın beraberliğine bir şey diyemem ama hakemler takdir haklarını hep onlardan yana kullandı”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 06:50
"Daha iyisi olabilirdi"

Teknik Direktörü , maç sonunda üzgündü. İyi bir takımla oynadıklarını belirten Avcı, "Oyun her iki tarafa gidip gelebilir türdendi. İki tarafın üstünlüğü olmayan bir maçtı. Biz teknik taktik çalışıyoruz. Biz oyun soğutmayı çalışmıyoruz. Bu yönde 'ın beraberliğine bir şey diyemem. Ancak hakem takdir haklarını onlardan yana kullandı" dedi.

TEKRAR DOĞRU
Tecrübeli hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Penaltının tekrarı doğrudur. Oyun oynamak başka bir şey. Oyunda ben savunmada nasıl alışıyorsam, oyuncular da bunu çalışsınlar. Son dakikadaki penaltı tartışılır, tartışılmaz. Tekrar kazanıp, ilk üçe nasıl girebiliriz diye düşünmek zorundayız. Bu bize bir fotoğraf verir geçen sezonla ilgili. Daha iyisi olabilirdi. Üzgünüz beraber bitti."

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