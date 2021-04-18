Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonunda üzgündü. İyi bir takımla oynadıklarını belirten Avcı, "Oyun her iki tarafa gidip gelebilir türdendi. İki tarafın üstünlüğü olmayan bir maçtı. Biz teknik taktik çalışıyoruz. Biz oyun soğutmayı çalışmıyoruz. Bu yönde Hatay'ın beraberliğine bir şey diyemem. Ancak hakem takdir haklarını onlardan yana kullandı" dedi.



TEKRAR DOĞRU

Tecrübeli hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Penaltının tekrarı doğrudur. Oyun oynamak başka bir şey. Oyunda ben savunmada nasıl alışıyorsam, oyuncular da bunu çalışsınlar. Son dakikadaki penaltı tartışılır, tartışılmaz. Tekrar kazanıp, ilk üçe nasıl girebiliriz diye düşünmek zorundayız. Bu bize bir fotoğraf verir geçen sezonla ilgili. Daha iyisi olabilirdi. Üzgünüz beraber bitti."