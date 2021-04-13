Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür müjdesi!

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dinamik ısınma hareketlerinin ardından mobilizasyon, teknikle bağlantılı koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenman geniş alan oyunları ve çift kale maç ile sona erdi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Trabzonspor'un sakat oyuncuları Abdülkadir Ömür ve Ahmet Kamil Çörekçi takım ile çalışmalara başlarken Trondsen ve Nwakaeme topla çalışmalara başladı.