Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür müjdesi!

Son dakika spor haberi: 'a Abdülkadir Ömür müjdesi!

Son dakika haberi: Spor Toto 'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi çalışmalara başlayan bordo-mavililere Abdülkadir Ömür'den müjdeli haber geldi. Yıldız futbolcu takımla çalışmalara başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 20:55
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür müjdesi!

, 'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dinamik ısınma hareketlerinin ardından mobilizasyon, teknikle bağlantılı koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenman geniş alan oyunları ve çift kale maç ile sona erdi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Trabzonspor'un sakat oyuncuları Abdülkadir Ömür ve takım ile çalışmalara başlarken ve topla çalışmalara başladı.

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