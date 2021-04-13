Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un transfer planı belli oldu!

Son haftalarına girilen Süper Lig'de 4. sırada yer alan Trabzonspor'da gelecek sezonun tranfer çalışmaları başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda transferde yol haritasını çizen bordo mavililer, şimdiden tespit edilen isimlerle görüşmeler gerçekleştiriyor.

Haber61'in haberine göre Trabzonspor yaz transfer döneminde en az 4 veya 5 nokta transfer yapmayı hedefliyor. İlk olarak yaşanan gol problemini çözmek isteyen Avcı'nın 2 golcü transferi istediği kaydedidi. Bunun yanı sıra sağ ve sol beke de takviye talebi olan tecrüeli teknik adamın hücum organizasyonlarını çeşitlendirmek adına iki kanatta da oynayabilen bir açık oyuncusu istediği belirtildi.

Bu doğrultuda harekete geçen yönetimin hem futbolcu izleme ekibinin hem de Abdullah Avcı'nın verdiği isimler üzerine çalıştığı kaydedildi. Fırtına'nın bazı isimlerle de sezon bitmeden ön protokol aşamasına geldiği ifade edildi.