Abdullah Avcı Kenan Karaman'ı Trabzonspor'a getiriyor!

Bordo-mavililer, Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf forması giyen ve kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Kenan Karaman'ın işini bitirmeye çalışıyor. Transfer görüşmelerinde aktif olarak rol alan teknik direktör Avcı da adı İstanbul kulüpleri ve İtalyan ekipleriyle anılan 27 yaşındaki forveti bizzat arayarak, "Seni takımımda görmek istiyorum. Önümüzdeki sene çok daha iddialı bir konumda olmak istiyoruz. Bize gel" dedi. Geleceğiyle ilgili henüz kararını vermeyen Karaman'ın önceliğinin daha çok forma giyebileceği bir takımı tercih etmek olduğu öğrenildi.

Hücum hattının hemen her bölgesinde oynayabilen 27 yaşındaki futbolcunun bordo-mavili formayı giymesini çok isteyen Abdullah Avcı'nın, transfer görüşmelerinde daha önemli adımlar atmak için İstanbul'da Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerle de bir araya geleceği belirtiliyor. Ağaoğlu'nun bordo-mavili hoca ile yapacağı görüşmede gidecek futbolcularla ilgili de bir ön rapor alması bekleniyor. Karadeniz devinin kurmayları Karaman dışında Le Havre'nin 25 yaşındaki sol beki Umut Meraş için de görüşmelerine devam ediyor.

BU SEZON 9 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman'a ara dönemde de talip olunmuş ancak bu transfer ekonomik nedenlerden ötürü gerçekleşmemişti. Trabzonspor, Alman kulübüyle sözleşmesi haziran ayında bitecek 1.89 boyundaki oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden almayı planlıyor. 27 yaşındaki forvet bu sezon 24 maçta forma giydi, 7 kez fileleri sarstı ve 2 de asist yaparak 9 gole direkt etki etti.