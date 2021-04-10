İşte Çaykur Rizespor Trabzonspor maçında muhtemel 11'ler

Süper Lig'de çıktığı son iki maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor, bugün deplasmanda komşusu Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takım kazanarak iki maçlık galibiyet hasretine son vermeyi ve yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelişinden sonra küme düşme hattından 4'üncülüğe kadar yükselip iddialı konuma gelen bordo-mavililer, ligde son 7 haftada 5 maçtaki puan kayıplarıyla zirve yarışında ciddi yaralar aldı ve önemli fırsatlar teperek duraklama dönemine girdi. Karadeniz devi bugün kazanarak yeniden yükselişe geçmeyi planlıyor.



ÇAYKUR RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Tarık, Talbi, Melnjak, Selim, Moroziuk, Baiano, Boldrin, Sabo, Djokovic, Samudio, Remy



Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, A. Parmak, Yunus, Bakasetas, Yusuf, Djaniny.



BEŞ FUTBOLCU OYNAMAYACAK

Fırtına'da bugün 5 futbolcu forma giymeyecek. Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Nwakaeme ile Ekuban ve omzundaki sakatlık geçmeyen Afobe'nin yanı sıra uzun süreli sakatlıklarının ardından takımla çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür ile Trondsen bugün kadroda yer almayacaklar.



166 GÜNDÜR YENİLMİYOR

Fırtına, dış sahada bu sezon tek yenilgi yaşarken, 166 gündür kaybetmiyor. Ligdeki tek deplasman mağlubiyetini 25 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe karşısında 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra 13 dış saha maçında rakiplerine boyun eğmedi. Karadeniz devi, söz konusu 13 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

FIRTINA 26-5 ÖNDE

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, ligde 40'ncı kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 39 maçın 26'sı bordo-mavililerin üstünlüğüyle tamamlanırken, Ç.Rizespor ise 5 kez kazandı. 8 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Fırtına bu periyotta 83 gol kaydederken, kalesinde 32 gol gördü. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmadan Trabzonspor 2-1 galip ayrılmıştı.



Bordo-mavililerde kart cezalarını tamamlayan Abdulkadir Parmak ile Edgar Ie'nin yanı sıra sakatlıkları düzelen Berat Özdemir ve Kamil Ahmet Çörekçi de forma giyebilecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, son Hes Kablo Kayserispor maçının 11'inde değişikliğe giderek savunmada Hosseini'nin yerine cezasını tamamlayan Edgar'a, orta sahada Baker'in yerine cezasını tamamlayan Abdulkadir Parmak'a, sakatlığı bulunan Nwakaeme'nin yerine Yusuf'a, Ekuban'ın yerine Yunus'a forma vermesi bekleniyor.