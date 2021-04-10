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Abdülkadir Ömür müjdesı

Ağır sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan , yaşadığı son sakatlığın ardından toparlanarak tekrar sahalara döndü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 22:51 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Abdülkadir Ömür müjdesı

Bordo-mavili ekibin İH ile oynadığı lig müsabakasında sakatlanan , sağ ayak bileğinden ameliyat olurken, 2.5 aylık aradan sonra takımla birlikte kısmi antrenmanlara başladı. Başarılı oyuncu, beklenenden kısa bir zamanda sahalara döndü.

73 RESMI MÜSABAKA KAÇIRDI
Abdülkadir Ömür, 'da sakatlığı veya diğer rahatsızlıklarından dolayı yaklaşık 73 resmi maçı kaçırdı. Ömür'ün yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun kalan bölümünün son haftalarında ise forma giymek için çok çalıştığı öğrenildi.

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