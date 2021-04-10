Abdülkadir Ömür müjdesı

Bordo-mavili ekibin İH Konyaspor ile oynadığı lig müsabakasında sakatlanan Abdulkadir Ömür, sağ ayak bileğinden ameliyat olurken, 2.5 aylık aradan sonra takımla birlikte kısmi antrenmanlara başladı. Başarılı oyuncu, beklenenden kısa bir zamanda sahalara döndü.



73 RESMI MÜSABAKA KAÇIRDI

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'da sakatlığı veya diğer rahatsızlıklarından dolayı yaklaşık 73 resmi maçı kaçırdı. Ömür'ün yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun kalan bölümünün son haftalarında ise forma giymek için çok çalıştığı öğrenildi.