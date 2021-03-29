Son dakika spor haberi: Trabzonspor hem İstanbul ekipleri hem de İtalyanlarla kapışıyor | Salih yarışı

Süper Lig'de Alanyaspor formasıyla bu sezon gösterdiği performansla Salih Uçan transferin gözde ismi durumunda. 27 yaşındaki oyuncunun sezon sonu Akdeniz ekibiyle kontratının bitmesi de birçok takımın iştahını kabartıyor. Türkiye'den önce G.Saray'ın talip olduğu tecrübeli orta saha oyuncusuna ardından Trabzonspor ve Beşiktaş da kanca atmıştı. Ancak bordomavillier, Salih Uçan transferi için bir hayli ısrarcı. İstanbul ekiplerinde bu bölgelerin çok kalabalık olduğunu belirten Trabzonspor idarecileri, başarılı oyuncunun rotasının Fırtına olması için yoğun çaba gösteriyor.

BİRÇOK TALİBİ VAR

Karadeniz temsilcisinde Abdullah Avcı çok yönlü bir oyuncu olan Salih Uçan'ın transferiyle orta sahada birçok sorunun çözüleceğini düşünüyor. Bu sebeple yönetimden mümkün olan maksimum rakamlara çıkılmasını istiyor. Salih Uçan transferinde Trabzonspor'un rakibi sadece İstanbul ekipleri değil. 27 yaşındaki futbolcu, Bucaspor'da parlayıp Fenerbahçe macerası sonrası Roma'ya transfer olmuştu. Buradaki izlerini unutlayan İtalyan ekipleri de Salih'i renklerine katmayı hedefliyorlar. Trabzonspor tüm bu takımların arasından sıyrılarak başarılı oyuncuya seneye bordo-mavili formayı giydirmek istiyor.

BAKA DA ARACI

Trabzonspor'un Salih Uçan ile temas kurmasının ardından eski takım arkadaşı Anastasios Bakasetas'ın da harekete geçtiği öğrenildi. Yunan yıldız, Alanyaspor'da orta alanı birlikte paylaştığı 27 yaşındaki futbolcu ile yeniden aynı forma altında top koşturmak istiyor. Bunun için de Salih ile görüşüyor.

MENAJERİ DOĞRULADI

Salih Uçan'ın menajeri Ömer Uzun, Trabzonspor'un oyuncusuna olan ilgisini doğruladı. Uzun "Salih'e birçok teklif olması normal. Sadece yurt içinden değil yurt dışından da onu isteyenler var. Trabzonspor da onu kadrosuna katmak istiyor. Sezon bitince son kararı kendisi verecek" diye konuştu.