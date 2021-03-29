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'da hedef 10'da 10

, kurmaylarıyla ligin kalan bölümüyle ilgili detaylı planlarını hazırladı. Amaç kalan tüm puanları alarak rakiplerinin takılmasını beklemek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 20:18 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'da hedef 10'da 10
, ile büyük çıkış yakaladıktan sonra ligin son bölümünde tökezlemişti. Bordo-mavililer yine de üst sıralardaki büyük yarışından kopmadı. temsilcisinde zirve umutları tükenmedi. Teknik direktör Abdullah Avcı ve kurmayları milli arada toplantı üzerine toplantı gerçekleştirdi. Bordomavillierde hedef kalan tüm maçları kazanmak, üzerinde yer alan üç ekibinin kayıplarına göre de tırmanışını sürdürmek. Avcı öğrencileriyle de yaptığı görüşmelerde "Bugüne kadar çok önemli işler başardınız. Puan olarak çok aşağılardan gelip yukarıyı yakaladınız. Bundan sonrası için de her şey olabilir. Önemli olan bizim kazanmamız. Biz maçlarımızı kazanırsak ligi daha üst sıralarda bitirmemiz için hiç bir engel kalmaz" ifadelerini kullandı.
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