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Son dakika spor haberi: 'da sola 2 alternatif

Son dakika Trabbzonspor haberi: ’da kararsız kalan , sol beke alternatif olarak Umut Meraş ve ’i düşünüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 21:08 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da sola 2 alternatif

'da geleceği henüz netlik kazanmayan sol bek 'a alternatif arayışı başladı. 'den kiralanan ve 2 milyon euro'ya satın alma opsiyonu bulunan Marlon'un ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran Abdullah Avcı'nın bu mevki için milli takımın sol beki Umut Meraş'ı düşündüğü bildirildi. Devre arasında da istenen 25 yaşındaki oyuncu için sezon sonunda bir kez daha girişim yapılacağı belirtiliyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

2. Lig ekibi ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Meraş, bu sezon çıktığı 25 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı. 'da şans bulmakta zorlanan ise diğer seçenek. Meraş olmazsa rotanın 25 yaşındaki Taşdemir'e çevrileceği ifade edildi. Sözleşmesi bitecek olan bu sezon 12 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.

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