Haberler Trabzonspor Hosseini karar aşamasında

Hosseini karar aşamasında

'da teknik direktör 'nın göreve geldikten sonra takımda kalmasını istediği ile yapılan görüşmelerden şu ana kadar sonuç çıkmadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 21:19 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 06:50
Hosseini karar aşamasında
'da teknik direktör 'nın göreve geldikten sonra takımda kalmasını istediği ile yapılan görüşmelerden şu ana kadar sonuç çıkmadı. İranlı savunmacının menajerinin; , ve takımları ile de temasta olduğu öğrenilirken, yönetim ise başarılı oyuncu ile pazarlıkların sürdüğünü açıkladı. Bordo-mavili yönetimin yıllık 900 bin euro'dan 3 yıllık yeni sözleşme önerdiği Majid Hosseini'nin özellikle 'da pandeminin yoğun olarak yaşandığı dönemde kulübün ailesini alıp 'ye getirmesinden dolayı 'a büyük bir vefa duyduğu öğrenildi.
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