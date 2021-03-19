Hosseini karar aşamasında

Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve geldikten sonra takımda kalmasını istediği Majid Hosseini ile yapılan görüşmelerden şu ana kadar sonuç çıkmadı. İranlı savunmacının menajerinin; Kasımpaşa, Başakşehir ve AEK takımları ile de temasta olduğu öğrenilirken, yönetim ise başarılı oyuncu ile pazarlıkların sürdüğünü açıkladı. Bordo-mavili yönetimin yıllık 900 bin euro'dan 3 yıllık yeni sözleşme önerdiği Majid Hosseini'nin özellikle İran'da pandeminin yoğun olarak yaşandığı dönemde kulübün ailesini alıp Türkiye'ye getirmesinden dolayı Trabzonspor'a büyük bir vefa duyduğu öğrenildi.