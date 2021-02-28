Son dakika spor haberleri: Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Abdullah Avcı'dan corona açıklaması!

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Karşılaşma öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

Geçen hafta 10 günlük bir süreç oldu. Biraz daha sancılı oldu. Covid sayısının 7'lere çıktığı bir süreç yaşadık. İki genç oyuncumuz oynadı, iyi performans verdiler. U19'da 1 sene oynamamışlardı. 2 maç varsa 2 Covid testi. Test sınav gibi. Ne çıkacak bilmiyorsun.

Marlon dün belli oldu. Kamil sakat. Bunlar yaşanan, oyunun içinde olan şeyler. Zor süreçler. Fenerbahçe ligin oyuncu kalitesi yüksek takımlarından bir tanesi. Biz istikrar üzerinden hareket ediyoruz. Kazanma kazanma kazanma kazanma! Bunun üstünden gidiyoruz.

Fenerbahçe son 10 golün 6'sını geçiş oyunlarından atmış. Savunma güvenliğini nasıl alacağız, çözüm noktalarıyla ilgili çalıştık. Saha içerisinde bütün noktamız oyun aklı. Sahanın içinde beraber hareket eden, kazanan Trabzonspor'u görmek istiyoruz.