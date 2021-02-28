Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Abdullah Avcı'dan corona açıklaması!

Son dakika spor haberleri: - maçı öncesi 'dan corona açıklaması!

'in 27. haftasında , sahasında 'yi ağırlayacak. Karşılaşma öncesi bordo mavililerin teknik direktörü , açıklamalarda bulundu. Avcı, "Geçen hafta 10 günlük bir süreç oldu. Biraz daha sancılı oldu. sayısının 7'lere çıktığı bir süreç yaşadık. İki genç oyuncumuz oynadı, iyi performans verdiler. 'da 1 sene oynamamışlardı. 2 maç varsa 2 Covid testi. Test sınav gibi. Ne çıkacak bilmiyorsun." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 18:30 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 18:39
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Abdullah Avcı'dan corona açıklaması!

'in 27. haftasında , sahasında 'yi ağırlayacak. Karşılaşma öncesi bordo mavililerin teknik direktörü , açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

Geçen hafta 10 günlük bir süreç oldu. Biraz daha sancılı oldu. sayısının 7'lere çıktığı bir süreç yaşadık. İki genç oyuncumuz oynadı, iyi performans verdiler. 'da 1 sene oynamamışlardı. 2 maç varsa 2 Covid testi. Test sınav gibi. Ne çıkacak bilmiyorsun.

dün belli oldu. sakat. Bunlar yaşanan, oyunun içinde olan şeyler. Zor süreçler. Fenerbahçe ligin oyuncu kalitesi yüksek takımlarından bir tanesi. Biz istikrar üzerinden hareket ediyoruz. Kazanma kazanma kazanma kazanma! Bunun üstünden gidiyoruz.

Fenerbahçe son 10 golün 6'sını geçiş oyunlarından atmış. Savunma güvenliğini nasıl alacağız, çözüm noktalarıyla ilgili çalıştık. Saha içerisinde bütün noktamız oyun aklı. Sahanın içinde beraber hareket eden, kazanan Trabzonspor'u görmek istiyoruz.

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