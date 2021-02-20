Mecburi rotasyon

Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı, COVİD-19 yüzünden birçok oyuncusundan faydalanamadı
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 23:17Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı, COVİD-19 yüzünden birçok oyuncusundan faydalanamadı. Başarılı çalıştırıcı mecburi rotasyona gitti. Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda'nın yokluğunda kalede Kağan oynadı. Cezalı Nwakaeme yerine Avcı, yeni transferlerden Yunus Mallı'yı şans tanıdı. Marlon'un yerine de Faruk Can oynadı.