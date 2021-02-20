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Mecburi rotasyon

Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı, COVİD-19 yüzünden birçok oyuncusundan faydalanamadı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 23:17 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Mecburi rotasyon
Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı, COVİD-19 yüzünden birçok oyuncusundan faydalanamadı. Başarılı çalıştırıcı mecburi rotasyona gitti. , ve Arda'nın yokluğunda kalede oynadı. Cezalı Nwakaeme yerine Avcı, yeni transferlerden Yunus Mallı'yı şans tanıdı. Marlon'un yerine de Faruk Can oynadı.
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