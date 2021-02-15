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yönetiminde en uzun galibiyet serisi peşinde

'de ile karşılaşacak , rakibini yenmesi halinde son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisini yakalamış olacak. Bordo-mavililer, rakibini yenmesi halinde galibiyet serisini 7 maça yükseltecek

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 13:18
Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde en uzun galibiyet serisi peşinde

'de 19 Şubat Cuma günü deplasmanda Medipol ile karşılaşacak , rakibini yenmesi halinde son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisini yakalamış olacak.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de teknik direktör yönetiminde sırasıyla sahasında 'u 3-1, 'da 'ni 2-1 yendi. deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen ekibi, sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0, dış sahada 'u 2-0, evinde 'i de 1-0 mağlup ederek 6 maçta 18 puan topladı.

Geçen sezonki gibi 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, karşısında da kazanması halinde seriyi 7 karşılaşmaya yükseltecek.

En son 2003-2004 sezonunda 22 ile 32. haftalar arasında 11 maçlık galibiyet serisine ulaşan bordo-mavili takım, Medipol Başakşehir karşısında galip gelmesi halinde son 17 sezonun en başarılı dönemini yaşamış olacak.

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