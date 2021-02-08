Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatyaspor - Trabzonspor mücadelesini haberimizden takip edebilirsiniz...





YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLADI?

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı 8 Şubat Pazartesi günü saat 19:00'da başladı.

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ



YENİ MALATYASPOR - Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih, Issam, Hadebe, Acquah, Ahmed, Adem Büyük, Umut Bulut, Tetteh



TRABZONSPOR - Uğurcan, Hüseyin, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

KİRALIKLAR BOŞ GEÇMEDİ

Ara transfer döneminde Trabzonspor, Ahmet Canbaz'ı Ümraniyespor'a, Koray Kılınç'ı da İstanbulspor'a kiralamıştı. Ahmet 2 maçta 2 gol kaydetti. Koray da Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Boğalarda ilk defa ağları sarstı. Abdullah Avcı kiradaki gençlerin durumunu yakından takip ediyor.

GÖZLER NWAKAEME'DE

Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor deplasmanındaki en büyük kozu Anthony Nwakaeme'de. Bordomavili takımın yıldızı, Yeni Malatyaspor karşılaşmalarını seviyor. 31 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılara karşı 5 defa forma giydi. Bu mücadelelerde 3 defa ağları havalandırmayı başardı. 1 de asisti bulunuyor. Nwakaeme bugün de Abdullah Avcı'nın en önemli hücum silahlarından biri. Hem Djaniny'yi beslemeye çalışacak hem de sol kanattan meşhur çalımlarıyla içeri girerek kendisi gol arıyor.