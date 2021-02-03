Abdullah Avcı'dan takımına 'şampiyonluk' uyarısı!

Sezona çok kötü başladıktan sonra Abdullah Avcı ile şahlanan ve zirve yarışına ortak olmaya hazırlanan Trabzonspor'da camia çok coşkulu. Sokaktaki şampiyonluk söylemleri takım içine de yansıdı. Ancak deneyimli çalıştırıcı, oyuncularının erken havaya girmesini istemiyor. Takımın kısa sürede önemli işler başardığını kabul eden usta teknik direktör yine de şu anda zirve veya şampiyonluk söyleminin kendilerine bir şey kazandıracağını düşünmüyor. Avcı, oyuncularının bu ifadeler sebebiyle konsantrasyon kaybı yaşamasını istemediği için onlarla bir görüşme gerçekleştirdi.

MÜCADELEYE DEVAM

İşte Abdullah Avcı'nın takıma yaptığı o önemli konuşmadaki sözleri: "Zirve veya şampiyonluk sözleri için henüz çok erken. Şu aşamada bize bir şey kazandırmaz. Bizim için tek bir hedef var o da bir sonraki maçı kazanmak. Ligde daha çok maç var. Uzun bir maratona devam ediyoruz. Çok maç var, sakatlık riski yüksek. Pandemi sebebiyle her an bir oyuncuyu 2 hafta kaybedebiliyoruz. Kazandığımız maç sonrası tabii ki sevineceğiz ancak ertesi güne bunu taşımayacağız. Bir sonraki maçı kazanmaya odaklanıp mücadeleye devam edeceğiz. Hepinizden aynı ciddiyetle sahada olmanızı bekliyorum"

Yunus Emre SEL