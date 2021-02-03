Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı'dan takımına 'şampiyonluk' uyarısı!

'dan takımına 'şampiyonluk' uyarısı!

'da, galibiyeti sonrası camiadaki şampiyonluk söylemi, oyunculara da yansıdı. , “Zirve veya şampiyonluk ifadeleri bize şey kazandırmaz. Hep bir sonraki maçı düşünün” diyerek oyuncularını uyardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 22:52 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Abdullah Avcı'dan takımına 'şampiyonluk' uyarısı!

Sezona çok kötü başladıktan sonra ile şahlanan ve zirve yarışına ortak olmaya hazırlanan 'da camia çok coşkulu. Sokaktaki şampiyonluk söylemleri takım içine de yansıdı. Ancak deneyimli çalıştırıcı, oyuncularının erken havaya girmesini istemiyor. Takımın kısa sürede önemli işler başardığını kabul eden usta teknik direktör yine de şu anda zirve veya şampiyonluk söyleminin kendilerine şey kazandıracağını düşünmüyor. Avcı, oyuncularının bu ifadeler sebebiyle konsantrasyon kaybı yaşamasını istemediği için onlarla bir görüşme gerçekleştirdi.

MÜCADELEYE DEVAM
İşte Abdullah Avcı'nın takıma yaptığı o önemli konuşmadaki sözleri: "Zirve veya şampiyonluk sözleri için henüz çok erken. Şu aşamada bize bir şey kazandırmaz. Bizim için tek bir hedef var o da bir sonraki maçı kazanmak. daha çok maç var. Uzun bir maratona devam ediyoruz. Çok maç var, sakatlık riski yüksek. Pandemi sebebiyle her an bir oyuncuyu 2 hafta kaybedebiliyoruz. Kazandığımız maç sonrası tabii ki sevineceğiz ancak ertesi güne bunu taşımayacağız. Bir sonraki maçı kazanmaya odaklanıp mücadeleye devam edeceğiz. Hepinizden aynı ciddiyetle sahada olmanızı bekliyorum"

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