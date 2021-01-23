Trabzonspor'da tek hedef 3 puan! İşte Gençlerbirliği maçı 11'i

Süper Lig'de son oynadığı 4, deplasmanda da 6 maçını kaybetmeyen Trabzonspor, 21'inci hafta mücadelesinde bugün Ankara'da Gençlerbirliği karşısından galibiyetle ayrılarak ligdeki yükselişini sürdürmek istiyor. Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 11 karşılaşmada yalnızca bir mağlubiyet alan Fırtına, 21'inci hafta mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu maçı da kazanarak, Avcı döneminde başlayan üst sıralara doğru yükselişine devam etmek ve çarşamba günü Medipol Başakşehir ile oynayacağı Süper Kupa finali öncesi moral kazanmak istiyor. Tecrübeli hoca, futbolcularından mutlak üç puan istedi ve "Kayba asla tahammülümüz yok" diye uyardı.

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GENÇLERBİRLİĞİ: JOHANSSON, HALİL, OLİVEİRA, SONER, TOURE, İLKER, MENDOZA, SAMİ, POLOMAT, MURAT

TRABZONSPOR: UĞURCAN, SERKAN, HUGO, EDGAR, MARLON, BERAT, A. PARMAK, FLAVIO, EKUBAN, NWAKAEME, DJANINY

DEPLASMANI SEVİYOR

Ligde ilk yarının son maçında deplasmanda G.Birliği ile karşılaşacak Trabzonspor, Avcı yönetiminde çıktığı 5 dış saha maçını kaybetmedi. Fırtına, bu sezon deplasmanda 9 maç oynarken, 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Attığı 8 gole karşılık kalesinde 7 gol gördü. Avcı yönetiminde bordo-mavililer, dış sahada 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

ANKARA'DA 84. RANDEVU

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 83 resmi maçta Trabzonspor 46, Gençlerbirliği ise 14 galibiyet elde etti. 23 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 158 gol atarken, rakibi ise 76 kez fileleri havalandırdı.

BERAT İLK 11'DE ÇIKACAK

G.Birliği karşılaşmasında Abdülkadir Ömür sakatlığı, Baker ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Konyaspor karşısındaki 11'inde mecburi değişiklikler yapacak Abdullah Avcı'nın, orta sahada Baker'in yerine yeni transfer Berat Özdemir'e, Ömür'ün yerine ise Flavio'ya görev vermesi bekleniyor. Ayrıca tedavisi tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan Hosseini de kadroda yer alacak. Berat, Avcı'nın görev vermesi durumunda Süper Lig'de eski takımına karşı da ilk kez forma giymiş olacak.

2 İSİM SINIRDA

Bordo-mavililerde, Gençlerbirliği karşılaşması öncesi iki isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karadeniz ekibinde 3'er sarı kartlı Abdulkadir Parmak ve Kamil Ahmet Çörekçi, Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.