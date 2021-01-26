Efsane Pereira resmen veda etti

Bordo-mavili kulübe imza attığından bu yana sahaya yüreğini koyan her maçta terinin son damlasına kadar savaşan Joao Pereira'nın Trabzonspor kariyeri sona erdi. Abdullah Avcı'nın kadro planlamasında yer almayan ancak kulüp bünyesinde kalmasını istediği 36 yaşındaki oyuncu kariyerini sürdürme kararı almıştı. Dün ayrılık resmileşti. Genel Sekreter Önder Sağıroğlu, 3.5 yıl Trabzonspor formasını terleten Pereira'ya teşekkür plaketi sundu. Oğlu Gabriel'e 47 numaralı forma, eşi Natacha Esmail'e ise telkari hediye edildi.

TEŞEKKÜR EDERİM

Joao Pereira'da Türkiye'yi ikinci vatanı gibi gördüğünü söyledi. Portekizli sağ bek "Burada oynadığım süre boyunca bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Trabzon'dan ayrılıyorum ancak bu şehir ve bu kulüp her zaman gönlümde kalacak" ifadelerini kullandı.