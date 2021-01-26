Haberler Trabzonspor Efsane Pereira resmen veda etti

Efsane Pereira resmen veda etti

Fırtına, Portekizli yıldızı ’yla yollarını ayırdı. 37 yaşındaki oyuncuya, teşekkür plaketiyle veda edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 22:31 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 06:50
Efsane Pereira resmen veda etti

Bordo-mavili kulübe imza attığından bu yana sahaya yüreğini koyan her maçta terinin son damlasına kadar savaşan 'nın kariyeri sona erdi. 'nın kadro planlamasında yer almayan ancak kulüp bünyesinde kalmasını istediği 36 yaşındaki oyuncu kariyerini sürdürme kararı almıştı. Dün ayrılık resmileşti. Genel Sekreter , 3.5 yıl Trabzonspor formasını terleten Pereira'ya teşekkür plaketi sundu. Oğlu Gabriel'e 47 numaralı forma, eşi 'e ise telkari hediye edildi.

TEŞEKKÜR EDERİM
Joao Pereira'da 'yi ikinci vatanı gibi gördüğünü söyledi. Portekizli sağ bek "Burada oynadığım süre boyunca bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. 'dan ayrılıyorum ancak bu şehir ve bu kulüp her zaman gönlümde kalacak" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA