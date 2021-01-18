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'da geri sayım! Transfer bombaları patlayacak

takımının orta sahası , bordo mavililere çok yakın. , Ahmet Kutucu ve için de temasların sürdüğü dile getirildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 22:40 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'da geri sayım! Transfer bombaları patlayacak

Ara transfer döneminin ilk gününde 'i açıklayan 'da çalışmalar devam ediyor. 'in işini bitirmeye yakın olan Karadeniz devi, artık son aşamaya geldi.

34 yaşındaki Arjantinli orta saha ile 2.5 seneliğine anlaşan bordo-mavililer, oyuncunun 'ye gelmesini bekliyor. medyasının ardından basını da 'Perez Trabzonspor'a gidecek' şeklinde haberler yapmaya başlarken, bordo-mavililer artık geri sayımda.

Hatta 'li bazı taraftarlar, sosyal medya üzerinden Enzo Perez için veda mesajları bile yayınladı. Kısacası bu transferde mutlu sona az kaldı.

SALOMON RONDON'UN MALİYETİ EL YAKIYOR
Bordo-mavililer, 'de forması giyen için de girişimlerine devam ediyor. geçmişiyle dikkat çeken 31 yaşındaki forvetin maliyeti yüksek ancak bonservis problemini çözebilirse şartlar zorlanabilir.

Hem forvet hem de kanatlarda forma giyebilen ile yapılan görüşmeler olumlu ilerlerken, listede 'nın çok istediği bir isim var: .

Kopenhag forması giyen 1.90 boyundaki Danimarkalı santrfor henüz 21 yaşında ve pek çok kulübü tarafından takip altında. Bu sezon 13 maçta 7 gol atan Wind, Avcı'nın bizzat takip ettiği oyunculardan.

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