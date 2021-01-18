Trabzonspor'da Hosseini el üstünde! Yeni sözleşme önerildi

2020 yılı sonuna kadar Trabzonspor'dan ayrılması gündemde olan Majid Hosseini, 2021'de yeniden doğdu. Vitor Hugo'nun sakatlanması sonrası ligde son 3 maçta görev alan İranlı stoper, takımın adeta savunmadaki duvarı oldu. Hosseini, Antalyaspor karşısında ise takımının en başarılı oyuncusu olarak dikkat çekti. 90 dakika sahada kalan 24 yaşındaki oyuncu, 123 kez topla buluşurken bu alanda sahanın en iyisi konumunda yer aldı. Yüzde 92 pas isabetiyle oynayan 1.87 boyundaki futbolcu, 5 kez girdiği ikili mücadeleden de galip ayrıldı. 6 kez hava topu uzaklaştıran Hosseini, 5 kez top çalarken, 4 pas arası yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Abdulkadir Parmak ve Baker'in çıkardıktan sonra orta sahadaki tüm sorumluluğu da yüklediği Hosseini'nin yıldızı parlamaya devam ediyor.



2 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLDİ

Devre arasında dördü Süper lig, ikisi yabancı takım olmak üzere tam altı takımdan teklif alan ve yol ayrımındayken Hugo'nun sakatlanmasıyla formayı alan Hosseini, geleceğiyle ilgili de karar verme aşamasında. Takımın en önemli oyuncularından birisi olan Hugo'yu iyileşmesine rağmen yedek bırakan Hosseini'ye yıllığı 750 bin euro'dan iki senelik daha sözleşme teklif eden bordo- mavililer henüz anlaşamadı.