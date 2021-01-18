Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Hosseini el üstünde! Yeni sözleşme önerildi

'da Hosseini el üstünde! Yeni sözleşme önerildi

Takımdan ayrılması gündeme gelen 24 yaşındaki stoper , ’nun sakatlığı ile elde ettiği şansı çok iyi değerlendirdi. İranlı savunmacıya 2 yıllık daha sözleşme önerildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 22:30 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'da Hosseini el üstünde! Yeni sözleşme önerildi

2020 yılı sonuna kadar 'dan ayrılması gündemde olan , 2021'de yeniden doğdu. 'nun sakatlanması sonrası ligde son 3 maçta görev alan İranlı stoper, takımın adeta savunmadaki duvarı oldu. Hosseini, karşısında ise takımının en başarılı oyuncusu olarak dikkat çekti. 90 dakika sahada kalan 24 yaşındaki oyuncu, 123 kez topla buluşurken bu alanda sahanın en iyisi konumunda yer aldı. Yüzde 92 pas isabetiyle oynayan 1.87 boyundaki futbolcu, 5 kez girdiği ikili mücadeleden de galip ayrıldı. 6 kez hava topu uzaklaştıran Hosseini, 5 kez top çalarken, 4 pas arası yaptı. Teknik direktör 'nın Abdulkadir Parmak ve 'in çıkardıktan sonra orta sahadaki tüm sorumluluğu da yüklediği Hosseini'nin yıldızı parlamaya devam ediyor.


2 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLDİ
Devre arasında dördü , ikisi yabancı takım olmak üzere tam altı takımdan teklif alan ve yol ayrımındayken 'nun sakatlanmasıyla formayı alan Hosseini, geleceğiyle ilgili de karar verme aşamasında. Takımın en önemli oyuncularından birisi olan Hugo'yu iyileşmesine rağmen yedek bırakan Hosseini'ye yıllığı 750 bin euro'dan iki senelik daha sözleşme teklif eden bordo- mavililer henüz anlaşamadı.

SON DAKİKA