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'u duyurdular! 'un genç yıldızı...

'in 19. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılıp çıkışını sürdürmek isteyen bordo-mavililer bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Birçok bölge için girişimlerini sıklaştıran Fırtına'da gündeme 'un genç yıldızı geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 12:28 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 12:52
Trabzonspor'u duyurdular! Juventus'un genç yıldızı...

'da alınan galibiyetlerin ardından moraller yüksek. Önce deplasmanda Fatih Karagümrük'ü, ardından evinde konuk ettiği Göztepe'yi mağlup ederek tırmanışını sürdüren bordo-mavililer çıkışını maçı ile sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'u duyurdular! Juventus'un genç yıldızı...

9 MAÇTA 20 PUAN

İlk 8 maçta 6 puan alan ve 17. sırada olan bordo-mavililer, deneyimli teknik adam ile çıktığı 9 karşılaşmada 20 puan topladı.

Trabzonspor'u duyurdular! Juventus'un genç yıldızı...

Son 9 maçta bir kez yenilen ve 7. sıraya yükselen camiada Abdullah Avcı güvenoyu alırken, yeniden zirve hesapları yapılmaya başladı.

Trabzonspor'u duyurdular! Juventus'un genç yıldızı...

BERAT'TAN SONRA TRANSFERE HIZ VERİLDİ

Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i kadrosuna katan bordo mavililer transfer çalışmalarına da hız verdi.

Trabzonspor'u duyurdular! Juventus'un genç yıldızı...

GÜNDEM WESLEY

İtalyan basınının Karadeniz Gazetesi'ne dayandırdığı haberde 'un forması giyen 20 yaşındaki Wesley Andrade ile ilgilendiği yazıldı.

Trabzonspor'u duyurdular! Juventus'un genç yıldızı...

Wesley'nin ile olan sözleşmesi 2022'de biterken menajeri Mino Raiola, oyuncusunun Türkiye'ye transferini istiyor.

Trabzonspor'u duyurdular! Juventus'un genç yıldızı...

Wesley için İsviçre Ligi'nden Sion'un da devrede...

Trabzonspor'u duyurdular! Juventus'un genç yıldızı...

Ağırlıklı olarak 'un U23 takımında forma giyen 20 yaşındaki sağ bek, A takımın Genoa ile oynadığı son kupa maçına ise ilk 11'de başlamıştı.

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