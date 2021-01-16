Trabzonspor'u duyurdular! Juventus'un genç yıldızı...

Trabzonspor'da alınan galibiyetlerin ardından moraller yüksek. Önce deplasmanda Fatih Karagümrük'ü, ardından evinde konuk ettiği Göztepe'yi mağlup ederek tırmanışını sürdüren bordo-mavililer çıkışını Antalyaspor maçı ile sürdürmek istiyor.
Trabzonspor'da alınan galibiyetlerin ardından moraller yüksek. Önce deplasmanda Fatih Karagümrük'ü, ardından evinde konuk ettiği Göztepe'yi mağlup ederek tırmanışını sürdüren bordo-mavililer çıkışını Antalyaspor maçı ile sürdürmek istiyor.
9 MAÇTA 20 PUAN
İlk 8 maçta 6 puan alan ve 17. sırada olan bordo-mavililer, deneyimli teknik adam ile çıktığı 9 karşılaşmada 20 puan topladı.
Son 9 maçta bir kez yenilen ve 7. sıraya yükselen camiada Abdullah Avcı güvenoyu alırken, yeniden zirve hesapları yapılmaya başladı.
BERAT'TAN SONRA TRANSFERE HIZ VERİLDİ
Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i kadrosuna katan bordo mavililer transfer çalışmalarına da hız verdi.
GÜNDEM WESLEY
İtalyan basınının Karadeniz Gazetesi'ne dayandırdığı haberde Trabzonspor'un Juventus forması giyen 20 yaşındaki Wesley Andrade ile ilgilendiği yazıldı.
Wesley'nin Juventus ile olan sözleşmesi 2022'de biterken menajeri Mino Raiola, oyuncusunun Türkiye'ye transferini istiyor.
Wesley için İsviçre Ligi'nden Sion'un da devrede...
Ağırlıklı olarak Juventus'un U23 takımında forma giyen 20 yaşındaki sağ bek, A takımın Genoa ile oynadığı son kupa maçına ise ilk 11'de başlamıştı.