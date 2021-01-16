Trabzonspor'u duyurdular! Juventus'un genç yıldızı...

Trabzonspor'da alınan galibiyetlerin ardından moraller yüksek. Önce deplasmanda Fatih Karagümrük'ü, ardından evinde konuk ettiği Göztepe'yi mağlup ederek tırmanışını sürdüren bordo-mavililer çıkışını Antalyaspor maçı ile sürdürmek istiyor.

9 MAÇTA 20 PUAN İlk 8 maçta 6 puan alan ve 17. sırada olan bordo-mavililer, deneyimli teknik adam ile çıktığı 9 karşılaşmada 20 puan topladı.