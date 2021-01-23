Haberler Trabzonspor Son dakika: Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı 11'i belli oldu!

Son dakika: Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı 11'i belli oldu!

'in 21. haftasında Gençlerbirliği sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Düşme hattındaki Başkent ekibi, güçlü rakibini devirip 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Bordo-mavililer de zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İki takım hangi 11'lerle sahaya çıkacak? İşte tüm detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 14:59 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 15:17
Son dakika: Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı 11'i belli oldu!

'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Gençlerbirliği ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Gençlerbirliği: Übeyd, Ömürcan, Arda, , , Soner, Piris, Candeias, Sefa, Furman, Sio

Trabzonspor: , Serkan, Ie, , , , Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, ,

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı 23 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

2 İSİM CEZA SINIRINDA

Bordo-mavililerde, Gençlerbirliği karşılaşması öncesi iki isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karadeniz ekibinde 3'er sarı kartlı Abdulkadir Parmak ve Kamil Ahmet Çörekçi, Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

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