Son dakika: Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı 11'i belli oldu!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Gençlerbirliği ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Gençlerbirliği: Übeyd, Ömürcan, Arda, Toure, Polomat, Soner, Piris, Candeias, Sefa, Furman, Sio

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı 23 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

2 İSİM CEZA SINIRINDA

Bordo-mavililerde, Gençlerbirliği karşılaşması öncesi iki isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karadeniz ekibinde 3'er sarı kartlı Abdulkadir Parmak ve Kamil Ahmet Çörekçi, Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.