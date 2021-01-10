Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Fırtına'nın Yunus Mallı ısrarı! İşte yapılan teklif

Son dakika transfer haberi: 'nın ısrarı! İşte yapılan teklif

hücumdaki silahlarını çoğaltmak için milli yıldızı istiyor. ’un isteği ile ’nın önerdiği arasında fark var. Ancak 28 yaşındaki oyuncuyu ikna için yoğun çaba var. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 23:06 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberi: Fırtına'nın Yunus Mallı ısrarı! İşte yapılan teklif

temsilcisi, teknik direktör yönetiminde savunma kurgusunu oturtsa da hücum hattı henüz istenilen seviyede işlemiyor.

Son dakika transfer haberi: Fırtına'nın Yunus Mallı ısrarı! İşte yapılan teklif

Özellikle Abdülkadir Ömür ve 'ın olmadığı maçlarda rakip kaleye gitmekte zorluk çekiyor.

Son dakika transfer haberi: Fırtına'nın Yunus Mallı ısrarı! İşte yapılan teklif

Teknik direktör kalite eksikliğinden bahsederken bu durumun ancak transferle çözülebileceğini yönetime iletmişti. Birçok adayla görüşmeler sürerken usta hocanın gözdesi .

Son dakika transfer haberi: Fırtına'nın Yunus Mallı ısrarı! İşte yapılan teklif

'da istediği süreleri alamayan 28 yaşındaki oyuncuyla kıran kırana pazarlıklar devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fırtına'nın Yunus Mallı ısrarı! İşte yapılan teklif

, kariyeri boyunca dışına çıkmayan 'yı bu konuda ikna etmiş durumda. Taraflar para konusunda ise henüz el sıkışma aşamasına gelemedi.

Son dakika transfer haberi: Fırtına'nın Yunus Mallı ısrarı! İşte yapılan teklif

Milli futbolcu kapıyı 2 milyon euro'dan açıp 1.8 milyon euro'ya inmişti. ekibinde ise oyunculara 1.5 milyon euro'luk tavan ücret belirlenmiş durumda. Yönetim bu rakamı aşmak istemiyor.

Son dakika transfer haberi: Fırtına'nın Yunus Mallı ısrarı! İşte yapılan teklif

EURO 2020 HEDEFİ VAR

Bordo-mavili kulüple, kadrosuna girmek için göz önünde olmak isteyen arasında görüşmeler sürüyor. İkna için yoğun çaba var.

Son dakika transfer haberi: Fırtına'nın Yunus Mallı ısrarı! İşte yapılan teklif

AVCI DA GÖRÜŞTÜ

'da teknik direktör Abdullah da ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika transfer haberi: Fırtına'nın Yunus Mallı ısrarı! İşte yapılan teklif

'nın bu temasta, 28 yaşındaki oyuncuya kendisi hakkındaki planlarını ve kulübün projelerini anlattığı öğrenildi.

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