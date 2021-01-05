Yunus Mallı el yaktı!

Karadeniz ekibi, Alman ekibi Wolfsburg'dan ayrılması gündemde olan Yunus Mallı'nın menajeri ile yaptığı görüşmelerde istediği sonucu alamadı. Oyuncunun yıllık ücret olarak 1 milyon 850 bin euro talep etmesi nedeniyle görüşmeler tıkanma noktasına geldi.

Türkiye'de bulunan oyuncunun menajerinin farklı takımlarla da görüşme halinde olduğu öğrenilirken, Trabzonspor'un bütçe sınırını oyuncuya ilettiği ve belirlenen rakamların üzerine çıkılmayacağı ifade edildi.

Milli oyuncunun Almanya'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken transferin hangi takıma gerçekleşeceği ise henüz netlik kazanmadı.