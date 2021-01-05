Haberler Trabzonspor Yunus Mallı el yaktı!

el yaktı!

Son dakika transfer haberleri | 'de yönetiminde çıkışa geçen , gözünü transfer dönemine çevirdi. Bordo-mavililer Afobe'nin yerine takıma bir golcü katmak isterken, listenin başında yer alıyordu. Ancak milli futbolcunun istediği ücret transferi tıkanma noktasına getirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 23:09 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 06:50
Yunus Mallı el yaktı!

ekibi, ekibi 'dan ayrılması gündemde olan 'nın menajeri ile yaptığı görüşmelerde istediği sonucu alamadı. Oyuncunun yıllık ücret olarak 1 milyon 850 bin euro talep etmesi nedeniyle görüşmeler tıkanma noktasına geldi.

'de bulunan oyuncunun menajerinin farklı takımlarla da görüşme halinde olduğu öğrenilirken, 'un bütçe sınırını oyuncuya ilettiği ve belirlenen rakamların üzerine çıkılmayacağı ifade edildi.

Milli oyuncunun 'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken transferin hangi takıma gerçekleşeceği ise henüz netlik kazanmadı.

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