Abdülkadir Parmak tekrarladı: Gitmek istiyorum

Karadeniz ekibi, Şenol Güneş Stadı'nda G.Saray'a 2-0 kaybettikten sonra sosyal medyada oyunculara ve ailelerine yakışıksız ifadeler kullanılmıştı. Bir süredir bu eleştirilerin odak noktası olan Abdulkadir Parmak'ın da canına tak etti. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ayrılmak isteğini bordo-mavili yönetime iletti. İdareciler ani bir karar almamak için birkaç gün beklediler. Ancak Abdulkadir Parmak'ın tavrının değişmediği öğrenildi. Tecrübeli orta saha oyuncusu ayrılma isteğini tekrarladı. Bunun üzerine bordo- mavili yönetim de yeni bir yol haritası belirledi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Abdulkadir Parmak'ın eşine sosyal medya üzerinden küfür ettikleri belirlenen 3 kişinin kimliği tespit edildi. Yakalanan bu 3 kişinin emniyette sorgusuna başlandı. Trabzonspor yönetimi ve kurullar da Abdulkadir Parmak ile diğer oyuncuların ailelerine küfür eden şahıslar hakkında sert açıklamalar yapmışlardı.