Haberler Trabzonspor Abdülkadir Parmak tekrarladı: Gitmek istiyorum

tekrarladı: Gitmek istiyorum

maçı sonrası kendisine ve ailesine edilen küfürler nedeniyle başarılı orta saha oyuncusu “Ayrılmak istiyorum” demişti. Bu isteğini yineledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 21:20 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Abdülkadir Parmak tekrarladı: Gitmek istiyorum

ekibi, Stadı'nda G.Saray'a 2-0 kaybettikten sonra sosyal medyada oyunculara ve ailelerine yakışıksız ifadeler kullanılmıştı. Bir süredir bu eleştirilerin odak noktası olan Abdulkadir Parmak'ın da canına tak etti. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ayrılmak isteğini bordo-mavili yönetime iletti. İdareciler ani bir karar almamak için birkaç gün beklediler. Ancak Abdulkadir Parmak'ın tavrının değişmediği öğrenildi. Tecrübeli orta saha oyuncusu ayrılma isteğini tekrarladı. Bunun üzerine bordo- mavili yönetim de yeni bir yol haritası belirledi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Abdulkadir Parmak'ın eşine üzerinden küfür ettikleri belirlenen 3 kişinin kimliği tespit edildi. Yakalanan bu 3 kişinin emniyette sorgusuna başlandı. yönetimi ve kurullar da Abdulkadir Parmak ile diğer oyuncuların ailelerine küfür eden şahıslar hakkında sert açıklamalar yapmışlardı.

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