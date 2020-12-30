Haberler Trabzonspor Transfer haberi: Trabzonspor DeAndre Yedlin için harekete geçti!

haberi: Yedlin için harekete geçti!

Ara döneminde sağ bek takviyesi yapmayı amaçlayan , aradığı ismi 'de buldu. Bordo-mavililer, forması giyen Yedlin için devreye girdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 11:17
Transfer haberi: Trabzonspor DeAndre Yedlin için harekete geçti!

Teknik direktör 'nın raporuna göre ara çalışmalarını sürdüren 'da sağ bek mevkisi için arayışlar hızlanmış durumda. Performans yetersizliği nedeniyle 3 oyuncuyu kadro dışı bırakan bordo-mavililerde kadroda bazı değişiklikler yaşanacak. Mali kriterleri de göz önünde bulunduran Fırtına, sezon başında 'ın gündemine gelen Roselle Yedlin'in transferini bonservis bedeli ödemeden bitirmeye çalışıyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre; Bordo-mavili takım, ekiplerinden 'da forma giyen sağ bek oyuncusu DeAndre Roselle Yedlin ile yakından ilgileniyor.

Haberde, Fırtına'nın oyuncuyu ocak ayında ücretsiz bir şekilde kadrosuna katmaya çalıştığı, oyuncunun ise kalan maaşları için kulübü ile uzlaşmaya çalıştığı belirtildi. İngiliz ekibinin oyuncuyu serbest bırakması durumunda ise transfer büyük oranda gerçekleşecek.

ile 30 Haziran 2021 yılına kadar sözleşmesi devam eden Yedlin, bu sezon 6 maçta forma giydi ve 1 asist kaydetti.

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