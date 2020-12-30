Transfer haberi: Trabzonspor DeAndre Yedlin için harekete geçti!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre ara transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sağ bek mevkisi için arayışlar hızlanmış durumda. Performans yetersizliği nedeniyle 3 oyuncuyu kadro dışı bırakan bordo-mavililerde kadroda bazı değişiklikler yaşanacak. Mali kriterleri de göz önünde bulunduran Fırtına, sezon başında Beşiktaş'ın gündemine gelen DeAndre Roselle Yedlin'in transferini bonservis bedeli ödemeden bitirmeye çalışıyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre; Bordo-mavili takım, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcaste United'da forma giyen sağ bek oyuncusu DeAndre Roselle Yedlin ile yakından ilgileniyor.





Haberde, Fırtına'nın oyuncuyu ocak ayında ücretsiz bir şekilde kadrosuna katmaya çalıştığı, oyuncunun ise kalan maaşları için kulübü ile uzlaşmaya çalıştığı belirtildi. İngiliz ekibinin oyuncuyu serbest bırakması durumunda ise transfer büyük oranda gerçekleşecek.

Newcastle United ile 30 Haziran 2021 yılına kadar sözleşmesi devam eden Yedlin, bu sezon 6 maçta forma giydi ve 1 asist kaydetti.