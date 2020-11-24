Yusuf Yazıcı Lorient'i tokatladı

23 yaşındaki oyuncu böylece bu sezon Lille forması ile gol sayısını 9'a, asist sayısını ise 2'ye yükseltmiş oldu ve Fransız temsilcisinin tüm kulvarlar toplamında en skorer ismi olmayı başardı. Fransız basını temsilcimize övgüler yağdırdı.



FORVET OYNATIYOR

Forvet arkası 10 numara pozisyonunda oynarken Lille transfer olan Yusuf, Lille Teknik Direktörü Galtier tarafından forvet oynatılıyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nde hem Sparta Prag hem de Milan karşısında hat-trick yapan 23 yaşındaki yıldız Fransa Ligi'nde de gollerine devam ediyor. Yazıcı ligde de 10 maçta 3 gol attı, 2 golün de asistini yaptı.



TRABZONSPOR YÜZDE 20 ALACAK

Fransa ekibi Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, oynadığı futbol ve attığı gollerle hem takımını sırtlıyor, hem de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekiyor. 23 yaşındaki futbolcunun adı büyük kulüplerle anılırken Trabzonspor'un Yazıcı'yı Lille'e satarken sözleşmesine koydurduğu 'bir sonraki satıştan elde edilecek gelirin yüzde 20'sini alırız' maddesinden dolayı Fırtına önemli bir gelir elde edecek.



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BOURSORAMA: Yazıcı ve Lille, Lorient'i tokatladı.

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MAXIFOOT: Yazıcı, zarafet içinde...

FRANCETVINFO: Lorient karşısında iki gol atan Yusuf, Lille'le bir kez daha parladı.

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