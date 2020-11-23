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Trabzon yerel basını galibiyetini değerlendirdi

'un BB 'u 1-0 yenerek 'deki 5 maçlık galibiyet hasretine son vermesi Trabzon yerel basınında da geniş yer buldu. Gazeteler, bordo-mavili takımla çıktığı ilk maçından galibiyetle ayrılan 'yı ön plana çıkarırken, deneyimli teknik adam manşetleri süsledi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 11:47
Trabzon yerel basını Erzurumspor galibiyetini değerlendirdi

Yeni teknik direktörü yönetiminde çıktığı ilk maçta Büyükşehir Belediye 'u 1-0 mağlup ederek 5 maçlık galibiyet hasretine son veren 'da camia üzerindeki kara bulutlar dağılırken, takımın özellikle ilk yarıda oynadığı da beğenildi.

Trabzon yerel basını Erzurumspor galibiyetini değerlendirdi

2020-21 sezonuna kötü başlayan ve 8'inci hafta sonunda değişimine giden , göreve gelen ile birlikte çıkışa geçti.

Trabzon yerel basını Erzurumspor galibiyetini değerlendirdi

Avcı'nın başında çıktığı ilk maçta sahasında Büyükşehir Belediye 'u mağlup ederek 5 maçlık galibiyet özlemine son veren ve kötü gidişatı sonlandıran bordo-mavililerde özellikle ilk yarıda oynanan gelecek adına camiayı da umutlandırdı.

Trabzon yerel basını Erzurumspor galibiyetini değerlendirdi

YEREL BASINDA GALİBİYET SEVİNCİ
Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de galibiyetine sayfalarında geniş yer ayırdı. İşte öne çıkan bazı yorumlar:

Trabzon yerel basını Erzurumspor galibiyetini değerlendirdi

Kuzey Ekspres: "Av mevsimi başladı", "'un yeni teknik direktörü Abcullah Avcı, takımıyla çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrılarak 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi"

Trabzon yerel basını Erzurumspor galibiyetini değerlendirdi

Taka Gazetesi: "Avcı'dan sihirli dokunuş!", " ilk golü 16 pas sonunda buldu, ikinci yarı biraz baskı yedi ama maçı tutup çok özlediğimiz 3 puanı kazandı"

Trabzon yerel basını Erzurumspor galibiyetini değerlendirdi

Karadeniz Gazetesi: "Av varsa Avcımız çok, Ekuban attı hasret bitti", " yeni hocası ile çıktığı ilk maçta 'u tek golle geçti, 5 hafta sonra galibiyetle tanıştı"

Trabzon yerel basını Erzurumspor galibiyetini değerlendirdi

Günebakış Gazetesi: "Hayata dönüş", Sonnokta gazetesi ise, "Yağmur adam", "Ekuban Fırtınalı bir akşamda sahneye çıktı, 'u ipten aldı"

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