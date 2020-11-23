Trabzon yerel basını Erzurumspor galibiyetini değerlendirdi

Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı ilk maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup ederek 5 maçlık galibiyet hasretine son veren Trabzonspor'da camia üzerindeki kara bulutlar dağılırken, takımın özellikle ilk yarıda oynadığı futbol da beğenildi.

2020-21 sezonuna kötü başlayan ve 8'inci hafta sonunda teknik direktör değişimine giden Trabzonspor, göreve gelen Abdullah Avcı ile birlikte çıkışa geçti.

Avcı'nın başında çıktığı ilk maçta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek 5 maçlık galibiyet özlemine son veren ve kötü gidişatı sonlandıran bordo-mavililerde özellikle ilk yarıda oynanan futbol gelecek adına camiayı da umutlandırdı.

YEREL BASINDA GALİBİYET SEVİNCİ

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de Erzurumspor galibiyetine sayfalarında geniş yer ayırdı. İşte öne çıkan bazı yorumlar:

Kuzey Ekspres: "Av mevsimi başladı", "Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abcullah Avcı, takımıyla çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrılarak 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi"

Taka Gazetesi: "Avcı'dan sihirli dokunuş!", "Trabzonspor ilk golü 16 pas sonunda buldu, ikinci yarı biraz baskı yedi ama maçı tutup çok özlediğimiz 3 puanı kazandı"

Karadeniz Gazetesi: "Av varsa Avcımız çok, Ekuban attı hasret bitti", "Trabzonspor yeni hocası Abdullah Avcı ile çıktığı ilk maçta Erzurumspor'u tek golle geçti, 5 hafta sonra galibiyetle tanıştı"