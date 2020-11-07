Haberler Trabzonspor Şike gerçeği değişmez!

Şike gerçeği değişmez!

, 13. 'nin ilgili verdiği beraat kararları sonrası açıklama yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 23:11 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Şike gerçeği değişmez!
, 13. 'nin ilgili verdiği beraat kararları sonrası açıklama yaptı. Açıklamada, "Hangi aklanma sağlanırsa sağlansın sportif yargılamada şike gerçeği değişmeyecektir. Çünkü ceza yargılaması ile sportif yargılama birbirinden farklıdır. Bunu kendilerinin avukatları da gayet iyi bilmektedir. Dünyanın gözü önünde 2010-11'de Trabzonsporumuza karşı yapılan şike, herkesin malumudur. CAS'ın 2010-11'e yönelik yaptığı yargılamanın sonucunda hazırladığı gerekçeli kararın 267. paragrafı: "Türk Yargıtayı tüm kişileri aklasa bile, bu durum, verdiğimiz kararı etkilemeyecektir" denildi.
BİZE ULAŞIN