Şike gerçeği değişmez!

Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 23:11Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Trabzonspor, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Şike Davasıyla ilgili verdiği beraat kararları sonrası açıklama yaptı. Açıklamada, "Hangi ceza mahkemesinde aklanma sağlanırsa sağlansın sportif yargılamada şike gerçeği değişmeyecektir. Çünkü ceza yargılaması ile sportif yargılama birbirinden farklıdır. Bunu kendilerinin avukatları da gayet iyi bilmektedir. Dünyanın gözü önünde 2010-11'de Trabzonsporumuza karşı yapılan şike, herkesin malumudur. CAS'ın 2010-11'e yönelik yaptığı yargılamanın sonucunda hazırladığı gerekçeli kararın 267. paragrafı: "Türk Yargıtayı tüm kişileri aklasa bile, bu durum, verdiğimiz kararı etkilemeyecektir" denildi.