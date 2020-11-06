Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu, Alanyaspor'un önemli oyuncularına önlem alacak. Davidson, Bakesatas, Efecan, Babacar gibi tehlikeli isimleri durdurup sonuca gitmenin hesaplarını yapan Derelioğlu bu konuda oyuncularıyla sürekli görüşmeler gerçekleştiriyor. Orta sahada kurulacak üstünlüğün sonuca etki edeceğini belirten Derelioğlu, talebelerinden dikkatli olmalarını istedi.
Kritik isimlere kilit
Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu, Alanyaspor'un önemli oyuncularına önlem alacak.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 23:45 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 06:50