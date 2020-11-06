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Kritik isimlere kilit

, 'un önemli oyuncularına önlem alacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 23:45 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 06:50
Kritik isimlere kilit

, 'un önemli oyuncularına önlem alacak. Davidson, Bakesatas, Efecan, Babacar gibi tehlikeli isimleri durdurup sonuca gitmenin hesaplarını yapan Derelioğlu bu konuda oyuncularıyla sürekli görüşmeler gerçekleştiriyor. Orta sahada kurulacak üstünlüğün sonuca etki edeceğini belirten Derelioğlu, talebelerinden dikkatli olmalarını istedi.

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