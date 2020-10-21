En çok sambacı aldı

Fırtına, bugüne kadar 6 kıtadan 150 yabancı kadrosuna katarken, en çok transferi ise 17 oyuncuyla Brezilya'dan gerçekleştirdi. Dönemin Başkanı Özkan Sümer tarafından alınan Yattara, 2003-04 ve 2010-11 arasında 8 sezon Trabzonspor formasını giydi.

YENİDEN BREZİLYA PAZARINDA

Yönetim, geçtiğimiz sezonun devre arasında Guilherme ve Messias transfer ederek sekiz sene aradan sonra yeniden Brezilya pazarına yönelmişti. Trabzonspor, bu sezon da söz konusu ülkeden Hugo, Marlon ve Flavio transferlerini gerçekleştirdi.