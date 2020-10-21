Haberler Trabzonspor En çok sambacı aldı

En çok sambacı aldı

, bugüne kadar 6 kıtadan 150 yabancı kadrosuna katarken, en çok transferi ise 17 oyuncuyla 'dan gerçekleştirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 22:52 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
En çok sambacı aldı

Fırtına, bugüne kadar 6 kıtadan 150 yabancı kadrosuna katarken, en çok transferi ise 17 oyuncuyla 'dan gerçekleştirdi. Dönemin Başkanı Özkan Sümer tarafından alınan Yattara, 2003-04 ve 2010-11 arasında 8 sezon formasını giydi.

YENİDEN BREZİLYA PAZARINDA
Yönetim, geçtiğimiz sezonun devre arasında Guilherme ve Messias ederek sekiz sene aradan sonra yeniden Brezilya pazarına yönelmişti. Trabzonspor, bu sezon da söz konusu ülkeden Hugo, Marlon ve Flavio transferlerini gerçekleştirdi.

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