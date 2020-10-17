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- maçında muhtemel 11'ler

İlk dört lig maçında bir kez kazanan ve beş puanı bulunan , bugün mutlak kazanmak istiyor. Eddie Newton, rakibinin röntgenini çekti ve imha planını hazırladı. Ligde henüz galibiyeti olmayan ve 1 puanla son sırada yer alan Medipol ise zorlu maçtan galibiyetle ayrılıp ilk 3 puanına kavuşmak istiyor. Kritik mücadele öncesi her iki teknik adam da sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Trabzonspor- Medipol Başakşehir maçında muhtemel 11'ler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 00:16 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Trabzonspor - Başakşehir maçında muhtemel 11'ler

Bordo-mavililer, 'in beşinci haftasında bugün Medipol 'i konuk edecek. Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Ligin dört hafta sonunda bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle beş puanı bulunan ekibi, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istiyor. İlk 4 haftada ve Erzurumspor ile oynanan hazırlık maçında yapılan eksikleri gidermek için milli arada yoğun şekilde çalışan bordo-mavililer, Başakşehir'i yenerek yeni bir sayfa açma adına tüm hazırlıklarını yapmış durumda.

-BAŞAKŞEHİR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar Le, Marlon, K.Ahmet, Baker, A.Ömür, Diabate, Djaniny, Afobe.

Başakşehir: Mert, Caicara, Epureanu, Skrtel, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Deniz, Giuliano, Crivelli.

BİR MAÇTAN DAHA FAZLASI
Teknik direktör Eddie Newton, milli arayı çok iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Milli takıma giden oyuncu sayımız oldukça fazlaydı ama bunu bir şans olarak görüyorum. Çünkü kalan oyuncularımızla daha çok çalışma ve birbirimizi tanıma şansı yakaladık. Düşüncelerimi onlara aktardım ve onların da sahada bunu en iyi şekilde yansıtacağına inanıyorum. Yani şimdi daha iyiyiz ve daha güçlüyüz. Sürekli olarak zamana ihtiyacımız olduğunu söylüyordum. Bu milli ara o zamanı bize verdi" dedi. İngiliz hoca, bazı futbolcularla da karşılaşma öncesi özel olarak görüştü.

10 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Karadeniz devi ligde 10 maçtır Başakşehir'i yenemiyor. temsilcisini en son 2014-15 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo- mavililer, daha sonra oynanan 10 lig maçında 5 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı.

EVİNDE DE ÖNDE
Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 16 gol atarken, 15 gol yedi.

TRABZON 9-7 ÖNDE
Fırtına ile Başakşehir, bugün ligde 25. kez karşı karşıya gelecek. 2007-08 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul BB ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 24 maçın 9'unda Trabzonspor, 7'sinde Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi söz konusu periyotta 39 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü.

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