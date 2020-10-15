Haberler Trabzonspor Fedakar Hüseyin Türkmen

Fedakar Hüseyin Türkmen

, 2021 Altı 3. Grup'taki 8. maçında konuk olduğu 'ye 2-1 yenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 01:55 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Fedakar Hüseyin Türkmen

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Altı 3. Grup'taki 8. maçında konuk olduğu 'ye 2-1 yenildi. Bu karşılaşmada 90 dakika forma şansı bulan Trabzonsporlu stoper Hüseyin Türkmen'in maç günü babaannesinin vefat ettiği ve buna rağmen oyuncunun karşılaşmada görev almak istediği öğrenildi. Türkmen'in dün vefat eden babaannesi Hava Türkmen Erikli Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

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