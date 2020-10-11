Haberler Trabzonspor Lewis Baker transferi gündeme oturdu! İngiltere'den flaş tepki | Son dakika Trabzonspor haberleri

transferi gündeme oturdu! 'den flaş tepki | Son dakika haberleri

'den Gazetesi, 'un 'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosunu kattığı 'ın transferi üzerinden İngiliz kulüplerine bir eleştiride bulundu. | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 12:19
Lewis Baker transferi gündeme oturdu! İngiltere'den flaş tepki | Son dakika Trabzonspor haberleri

Yaz döneminde birçok yıldız ismi kadrosuna katan , Eddie Newton'ın eski kulübü 'den yakınen tanıdığı 'ı da 1 yıllığına kiralamıştı.

Gazetesi'nden Jonathan Liew, Baker üzerinden bir yazı yayınlayarak kulüplerinin transfer politikasına göndermede bulundu.

Liew yazısında "Milli Takım Teknik Direktörü Southgate, Baker gibi oyuncuları izlemek için gözünü uzaklara dikmek zorunda. Baker 16 yıldır Chelsea'de. 133 maça çıktı ama hiçbiri Chelsea formasıyla değil" ifadelerini kullandı.

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