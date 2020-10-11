Lewis Baker transferi gündeme oturdu! İngiltere'den flaş tepki | Son dakika Trabzonspor haberleri

Yaz transfer döneminde birçok yıldız ismi kadrosuna katan Trabzonspor, Eddie Newton'ın eski kulübü Chelsea'den yakınen tanıdığı Lewis Baker'ı da 1 yıllığına kiralamıştı.

The Guardian Gazetesi'nden Jonathan Liew, Baker üzerinden bir yazı yayınlayarak Premier Lig kulüplerinin transfer politikasına göndermede bulundu.

Liew yazısında "Milli Takım Teknik Direktörü Southgate, Baker gibi oyuncuları izlemek için gözünü uzaklara dikmek zorunda. Baker 16 yıldır Chelsea'de. 133 maça çıktı ama hiçbiri Chelsea formasıyla değil" ifadelerini kullandı.