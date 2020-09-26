Trabzonspor Vitor Hugo transferinden vazgeçti

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, KTÜ Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirdiği basın toplantısıyla bordo-mavili takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Bir süredir ilgilendikleri Palmeiras forması giyen Vitor Hugo ile ilgili de konuşan Ağaoğlu, ekonomik sebeplerden dolayı oyuncunun transferinde vazgeçtiklerini açıkladı. Bordo-mavili kulübün başkanı ayrıca Mohamed Elneny ve Anderson Talisca transferlerine de açıklık getirdi.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

VITOR HUGO'DAN VAZGEÇTİK

Yapılan transferlerin sorumluğu bize ait. 4 milyon Euro'luk oyuncu Hugo ve gündemde yok. Hugo izleme ekibinin önerdiği, teknik heyetin onayladığı ve sol tarafımda oturan (Ertuğrul Doğan) arkadaşın reddettiği oyuncu. Vergisiz 10 milyon Euro. Vergilerle net maliyeti 15 milyon Euro. Sol tarafımdaki arkadaş söyledi ve 'Ödeyemeyiz' dedi. Dolayısıyla gündemde değil. Trabzonspor'un ödeyebileceği maksimum rakam 1,5 milyon Euro'dur. Bizim 15 milyon Euro üzerinde kadro oluşturma şansımız yok.

ELNENY GÜNDEMİMİZE GELMEDİ

Trabzonspor, bütçesinin yarısını bir oyuncuya harcayamaz. Elneny hiçbir zaman gündemimize gelmedi. Gelseydi de zaman kaybı olurdu. Kombine ve maç gelirlerimiz sıfır. Bu sene içinde bulunduğumuz durum ürün satışlarına da olumsuz yansıdı. Satışlarda yüzde 40 düşüş yaşandı. Bu aralar çok fazla oyuncu yazılıp çiziliyor. Böyle olunca ilgilenmediğimiz oyuncuların menajerleri bile bizi arayarak, 'Başkanım oyuncu ile ilgileniyormuşsunuz, menajerlik yetkisi benim elimde' diyor.

TALISCA'YI ALSAYDIK KULÜP BATMIŞTI

Talisca günlerce yazıldı ama Talisca'yı alsaydık kulüp batmıştı. Bu kulübün en büyük sıkıntısı maalesef hesap yapılmadan ve harcama yapana hesap sorulmadan ortaya çıkan mali tablodur. Arabanızın deposundaki 4 senede kullanmanız gereken yakıtı bir senede kullanırsanız gelecek dört yıl yerinizde sayarsınız.