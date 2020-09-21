Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un gözdesi Osorio kararını verdi

Son dakika haberi: 'un gözdesi Osorio kararını verdi

Son dakika haberi: Yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor'da çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Defans hattını güçlendirmek isteyen bordo-mavililerde gündeme gelmişti. 26 yaşındaki Venezuelalı futbolcu geleceği ile ilgili kararını verdi. (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 18:02
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un gözdesi Osorio kararını verdi

2020-21 sezonuna kötü bir başlangıç yapan 'da çalışmaları da hız kazandı.

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fırtına, birçok ismi transfer listesine eklemişti.

Güçlü bir defans bloğu oluşturmak isteyen bordo-mavililerde de gündeme 26 yaşındaki gelmişti.

Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Venezuelalı futbolcu için Serie A ekiplerinden Parma devreye girmişti.

KARARINI VERDİ

Trabzonspor'un uzun süredir transfer listesinde olan Osorio geleceği ile ilgili kararını verdi.

Portekiz basının haberine göre yıldız futbolcu tercihini Parma'dan yana kullandı.


BİZE ULAŞIN