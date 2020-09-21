Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un gözdesi Osorio kararını verdi

Süper Lig 2020-21 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor'da transfer çalışmaları da hız kazandı.

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fırtına, birçok ismi transfer listesine eklemişti.

Güçlü bir defans bloğu oluşturmak isteyen bordo-mavililerde de gündeme 26 yaşındaki Yordan Osorio gelmişti.

Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Venezuelalı futbolcu için İtalya Serie A ekiplerinden Parma devreye girmişti.

KARARINI VERDİ

Trabzonspor'un uzun süredir transfer listesinde olan Osorio geleceği ile ilgili kararını verdi.

Portekiz basının haberine göre yıldız futbolcu tercihini Parma'dan yana kullandı.



