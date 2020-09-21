Birlikte başaracağız

Trabzonspor'un bu sezon renklerine kattığı forvet oyuncusu Benik Afobe ile orta sahalar Lewis Baker ile Flavio Medeiros resmi imzaları attılar. Karadeniz ekibinin yeni yıldızları başarılı bir sezon geçireceklerinin sözünü verdiler. İşte ilk maçlarında beğenilen Benik Afobe, Lewis Baker ve Flavio'nun o sözleri:

BENIK AFOBE: Trabzonspor'a geldiğim için çok mutluyum. Birkaç yıldır Trabzonspor hakkında çok güzel şeyler duyuyordum. Burada çok güzel karşılandım. Geçen sezon iyi geçti ama bu yıl daha iyisini yapacağız

LEWIS BAKER: Buraya gelme fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Genç, istekli ve arzulu bir takımız. Türkiye'deki taraftarların çok arzulu olduğunu biliyorum. Her maçta yüzde 100'ümü vererek sahada olacağım

FLAVIO MEDEIROS: Trabzonspor'a çok teşekkür ediyorum çünkü onlar sayesinde bir rüyam gerçekleşti. Geldiğim ilk günden bu yana herkes bana çok sıcak davrandı. Bu ilgiye layık olmaya çalışacağım

KAÇ FORMA ALDILAR?

Başkan Ahmet Ağaoğlu imzalar sonrası klasik olarak futbolculara forma sattı. İşte yeni transferlerin aldıkları forma sayıları: