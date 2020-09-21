Haberler Trabzonspor Birlikte başaracağız

Birlikte başaracağız

'da yeni transferler Afobe, Baker ve Flavio için imza töreni düzenlendi. Üç yıldız futbolcu da kenetlenerek birlikte zafere yürüyeceklerini belirtti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 00:19 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Birlikte başaracağız

'un bu sezon renklerine kattığı forvet oyuncusu ile orta sahalar ile Flavio Medeiros resmi imzaları attılar. ekibinin yeni yıldızları başarılı bir sezon geçireceklerinin sözünü verdiler. İşte ilk maçlarında beğenilen Benik Afobe, Lewis Baker ve Flavio'nun o sözleri:

BENIK AFOBE: Trabzonspor'a geldiğim için çok mutluyum. Birkaç yıldır Trabzonspor hakkında çok güzel şeyler duyuyordum. Burada çok güzel karşılandım. Geçen sezon iyi geçti ama bu yıl daha iyisini yapacağız

LEWIS BAKER: Buraya gelme fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Genç, istekli ve arzulu bir takımız. 'deki taraftarların çok arzulu olduğunu biliyorum. Her maçta yüzde 100'ümü vererek sahada olacağım

FLAVIO MEDEIROS: Trabzonspor'a çok teşekkür ediyorum çünkü onlar sayesinde bir rüyam gerçekleşti. Geldiğim ilk günden bu yana herkes bana çok sıcak davrandı. Bu ilgiye layık olmaya çalışacağım

KAÇ FORMA ALDILAR?
Başkan Ahmet Ağaoğlu imzalar sonrası klasik olarak futbolculara forma sattı. İşte yeni transferlerin aldıkları forma sayıları:

BİZE ULAŞIN