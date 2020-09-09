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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler Trabzonspor Ahmet Çankaya’da

Ahmet ’da

Ahmet Çankaya’da

İki kez çapraz bağ ameliyatı olduktan sonra altı aylık aranın ardından sahalara dönen Ahmet , kulübü ile iki yıllık sözleşme imzalamıştı.

İki kez çapraz bağ ameliyatı olduktan sonra altı aylık aranın ardından sahalara dönen Ahmet , kulübü ile iki yıllık sözleşme imzalamıştı. 21 yaşındaki sol kanada 3. Lig takımı FK talip oldu. Yapılan görüşmelerin ardından 1.70 boyundaki futbolcu, kiralık olarak bir yıllığına Çankaya forması giyecek.
  1. 9.9.2020
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